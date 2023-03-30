«Укрэнерго» сняло сетевые ограничения для Киева и Киевской области — Finance.ua

«Укрэнерго» сняло сетевые ограничения для Киева и Киевской области Сегодня 21:22 — Энергетика

«Укрэнерго» сняло сетевые ограничения для Киева и Киевской области

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на одном из энергообъектов в центральном регионе, что позволило снять ограничения в магистральных сетях Киева и Киевской области.

Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

Согласно сообщению компании в телеграм-канале в четверг, ограничения потребления все еще применяются в Житомирской области. В то же время в НЭК объяснили, что благодаря солнечной погоде и работе возобновляемых источников энергии ограничение потребления в регионе меньше обычного.

«Однако из-за значительного объема повреждений оборудования сети еще не полностью восстановлены. Ремонтные работы в регионе продолжаются, а также продолжаются на всех других энергообъектах, поврежденных российскими массированными обстрелами», — отметили в «Укрэнерго».

В то же время, по информации компании, из-за последствий непогоды есть локальные отключения в Черниговской и Киевской областях, но бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что энергосистема все еще восстанавливается от последствий российских ракетных и дроновых атак, в связи с чем призывали потреблять электроэнергию разумно: не включать одновременно много мощных приборов, распределять, по возможности, их использование в течение суток.

«Это позволит снизить нагрузку на энергосистему», — объяснили в НЭК.

Как сообщалось, непогода привела к отключениям электроэнергии в 12 областях Украины 29 марта, в частности, в Киеве и Киевской области пришлось применять стабилизационные графики из-за низкой пропускной способности сетей.

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