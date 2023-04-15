Будут ли повышать в мае тариф на газ для населения — мнение эксперта Сегодня 17:41 — Личные финансы

Эксперт ЖКУ Олег Попенко объяснил, что, учитывая сложную финансовую ситуацию в «Нафтогазе» и рост цен на электроэнергию и услуги водоканалов, тариф на газ тоже могут пересмотреть.

По некоторыми оценкам, сейчас «Нафтогазу» требуется из бюджета 200-300 миллионов.

На сколько могут поднять тариф

Эксперт объясняет, что сейчас пока трудно сказать о точном размере повышения и произойдет ли оно вообще, ведь цены на газ в ЕС и на лондонской бирже, наоборот, упали до примерно 400 долларов. Впрочем, предполагает, что при нынешних условиях оно может быть в среднем до 11-12 гривен.

На сколько могут поднять тариф

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко говорит: «Мы можем ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11-12 гривен. Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов поднятия стоимости газа: первый этап — 11-12 гривен, второй — до 16 гривен».

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.