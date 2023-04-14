россия должна компенсировать все убытки, нанесенные украинскому энергосектору — Галущенко — Finance.ua
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россия должна компенсировать все убытки, нанесенные украинскому энергосектору — Галущенко

Энергетика
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Решение суда в Гааге, обязывающее российскую федерацию выплатить НАК «Нафтогаз Украины» 5 млрд долларов за утраченное имущество в Крыму — очередная победа Украины на энергетическом фронте борьбы с агрессором.
Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
Россия оккупирует украинские территории, присваивает природные ресурсы, шельфы, имущество, атомные станции, разрушает энергообъекты и надеется, что все ей сойдет с рук. Но международная судебная система работает по принципам правосудия, а не прихотей преступников. Убежден, что россия компенсирует Украине не только ущерб, нанесенный оккупацией Крыма, но и заплатит за нанесенный ущерб от обстрелов и разрушений украинской энергетической инфраструктуры", — отметил министр.
Напомним, Суд в Гааге обязал Россию оплатить 5 млрд дол. компенсации за ущерб и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму, заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев, заявление которого опубликовала компания.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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