россия должна компенсировать все убытки, нанесенные украинскому энергосектору — Галущенко Сегодня 14:36 — Энергетика

Решение суда в Гааге, обязывающее российскую федерацию выплатить НАК «Нафтогаз Украины» 5 млрд долларов за утраченное имущество в Крыму — очередная победа Украины на энергетическом фронте борьбы с агрессором.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Россия оккупирует украинские территории, присваивает природные ресурсы, шельфы, имущество, атомные станции, разрушает энергообъекты и надеется, что все ей сойдет с рук. Но международная судебная система работает по принципам правосудия, а не прихотей преступников. Убежден, что россия компенсирует Украине не только ущерб, нанесенный оккупацией Крыма, но и заплатит за нанесенный ущерб от обстрелов и разрушений украинской энергетической инфраструктуры", — отметил министр.

Напомним, Суд в Гааге обязал Россию оплатить 5 млрд дол. компенсации за ущерб и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму, заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев, заявление которого опубликовала компания.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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