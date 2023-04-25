У судостроительных компаний в рф из-за санкций заканчиваются детали. Это останавливает производство танкеров — Finance.ua

У судостроительных компаний в рф из-за санкций заканчиваются детали. Это останавливает производство танкеров Сегодня 19:47 — Мир

У судостроительных компаний в рф из-за санкций заканчиваются детали. Это останавливает производство танкеров

У российского судостроительного гиганта United Shipbuilding Corp. заканчиваются ключевые детали, что приводит к задержке или остановке производства танкеров и океанских судов, необходимых стране для перевозки нефти и грузов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В то же время на заводе «Звезда» наблюдается нехватка импортных двигателей.

Крупнейшие российские верфи изо всех сил пытаются найти достаточно гребных винтов и деталей двигателей.

Вскоре после того, как россия вторглась в Украину, США и Европа ударили по россии санкциями и экспортным контролем, которые нарушили поток деталей двигателей, винтов и топливных насосов.

Государственная компания United Shipbuilding, или Объединенная судостроительная компания (ОСК), находится под санкциями с 2014 года, но ее проблемы с получением оборудования и иностранных специалистов для установки деталей «приобрели системный характер» после февраля 2022 года, заявил представитель компании.

Некоторые руководители говорят, что российский судостроительный сектор столкнулся с самой большой проблемой после распада Советского Союза и ожидает, что тысячи рабочих мест на верфях и вспомогательных предприятиях исчезнут в следующем году.

Консультант по инвестициям в россии INFOline сказал, что в прошлом году местные верфи сдали на 20% меньше судов, чем в 2021 году. ОСК в прошлом году изготовила всего четыре судна, потому что винтовые рулевые колонки, изготовленные в Германии, больше не поставляются, говорят источники.

Руководители российских судоходных компаний говорят, что верфи пытаются производить некоторые дефицитные детали самостоятельно или заменять их импортом из Китая, но создание новых цепочек поставок в судостроении требует времени и увеличивает издержки.

Менеджер завода «Звезда» сказал, что нехватка импортных двигателей препятствует производству на его предприятии, а для производства некоторых из этих деталей в россии требуется несколько лет.

Верфи лоббируют у Кремля поддержку и субсидии, например, отмену налогов и штрафов за несвоевременную поставку.

Напомним, Евросоюз и США ввели запрет на заход российских судов в свои порты, а также санкции на танкеры, перевозящие российскую нефть. Эти действия вынудили российских экспортеров нефти полагаться на устаревший парк танкеров, которые в настоящее время перевозят большую часть морского экспорта нефти из страны.

ОСК и судостроительный комплекс «Звезда», еще одно государственное предприятие, являются двумя крупнейшими верфями россии по объемам заказов. Они производят корабли от атомных подлодок и военно-морских фрегатов до ледокольных танкеров и пассажирских судов.

По данным издания, их клиенты в основном из россии, и производственные проблемы в основном будут ощущаться внутри страны.

Постоянным клиентом обеих российских верфей является государственный танкерный оператор «Совкомфлот», который также попал под санкции и вынужден продать более трети своего флота и перенести операции в Дубай.

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