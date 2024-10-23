В министерстве Восстановления прокомментировали информацию о возобновлении гражданских полетов — Finance.ua

В министерстве Восстановления прокомментировали информацию о возобновлении гражданских полетов Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

В министерстве Восстановления прокомментировали информацию о возобновлении гражданских полетов

В министерстве Восстановления в связи с распространением информации в медиа и соцсетях о якобы возобновлении гражданских полетов из аэропортов Киева и Львова прокомментировали ситуацию.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.

«Сообщаем, что авиакомпания „Супернова Эйрлайн“ получила лишь коммерческие права на использование воздушных линий. Возможность использования воздушных линий не означает разрешения на выполнение полетов, соответственно речь не идет об открытии воздушного пространства», — сказано в сообщении.

«Воздушное пространство над Украиной остается закрытым. Несмотря на сообщения, которые распространяются в медиа, компания «Супернова Эйрлайнз» только получила лицензию на выполнение регулярных международных авиаперевозок по маршрутам Львов — Прага и Киев — Прага.

Другими словами, компания получила Сертификат эксплуатанта и Лицензию на грузовые перевозки, что свидетельствует о завершении этапа формирования разрешительных документов как авиаперевозчика.

Однако право на эксплуатацию воздушной линии не является фактическим разрешением на выполнение полетов, а только предоставляет коммерческую возможность осуществлять перевозку по указанным маршрутам.

«Сейчас мы все понимаем, что ситуация с безопасностью не позволяет совершать полеты гражданской авиации», прокомментировал заместитель Министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

Отметим, что, в соответствии с Воздушным кодексом Украины, для предоставления услуг по авиаперевозкам авиаперевозчик должен иметь сертификат эксплуатанта, лицензию на осуществление соответствующей деятельности и коммерческие права на эксплуатацию воздушных линий. Собственно за коммерческими правами и обратилась авиакомпания в Государственную авиационную службу.

Для фактического выполнения рейсов обязательным условием остается открытие воздушного пространства. На данный момент небо Украины остается закрытым для полетов из-за военного положения.

Справка Finance.ua:

«Новая Почта» заявила, что 17 октября авиакомпания Supernova Airlines, входящая в состав группы Nova, получила разрешение Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) на полеты в Европе (Part-TCO), необходимое для неевропейских авиакомпаний.

Ранее авиакомпания Supernova Airlines сообщала, что планирует осуществлять межконтинентальные рейсы между Украиной и крупными странами. Об этом сообщил директор по маркетингу «Новой почты» Павел Даниман. Хотя «Новая почта» уже доставляет посылки в США, она не планирует пока открывать там собственные отделения.

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