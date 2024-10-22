Для дочерней авиакомпании «Новой Почты» частично открыли небо — СМИ (обновлено) Сегодня 18:10

Для дочерней авиакомпании «Новой Почты» частично открыли небо — СМИ (обновлено)

Авиакомпании Supernova Airlines предоставили лицензию на эксплуатацию воздушных линий Львов — Прага и Киев — Прага.

Об этом пишет сайт Крылья со ссылкой на приказ ГАСУ № 789 от 21.10.2024.

Рейсы могут выполняться до семи раз в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Отмечается, что в Министерство иностранных дел Украины направлена ​​соответствующая информация для оформления назначений.

Supernova Airlines — это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA, которая стремится обеспечить быструю доставку почты, электронной коммерции и грузов по магистральным маршрутам в и из Украины.

Авиакомпания получила украинский сертификат эксплуатанта 6 января 2023 года, что позволяет начать грузовые авиарейсы.

18 сентября 2024 года авиакомпания Supernova выполнила первый рейс на собственном самолете Boeing 737−800SF под флагом Украины, с украинскими регистрационными знаками UR-NPA. Это был сертификационный полет — один из завершающих шагов в процессе внедрения Госавиаслужбой Украины типа «Боинг 737−800SF» в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova.

В пресс-службе компании прокомментировали, что самолеты «Новой Почты» не будут летать во Львов и Киев.

Речь идет «только о выдаче разрешения на чартерные рейсы внутри ЕС». Небо над Украиной закрыто, поэтому ни о каких полетах в нашем воздушном пространстве речь не идет.

Крила По материалам:

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