Для дочерней авиакомпании «Новой Почты» частично открыли небо — СМИ (обновлено) — Finance.ua
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Для дочерней авиакомпании «Новой Почты» частично открыли небо — СМИ (обновлено)

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Для дочерней авиакомпании «Новой Почты» частично открыли небо — СМИ (обновлено)
Для дочерней авиакомпании «Новой Почты» частично открыли небо — СМИ (обновлено)
Авиакомпании Supernova Airlines предоставили лицензию на эксплуатацию воздушных линий Львов — Прага и Киев — Прага.
Об этом пишет сайт Крылья со ссылкой на приказ ГАСУ № 789 от 21.10.2024.
Рейсы могут выполняться до семи раз в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.
Отмечается, что в Министерство иностранных дел Украины направлена ​​соответствующая информация для оформления назначений.
Supernova Airlines — это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA, которая стремится обеспечить быструю доставку почты, электронной коммерции и грузов по магистральным маршрутам в и из Украины.
Авиакомпания получила украинский сертификат эксплуатанта 6 января 2023 года, что позволяет начать грузовые авиарейсы.
18 сентября 2024 года авиакомпания Supernova выполнила первый рейс на собственном самолете Boeing 737−800SF под флагом Украины, с украинскими регистрационными знаками UR-NPA. Это был сертификационный полет — один из завершающих шагов в процессе внедрения Госавиаслужбой Украины типа «Боинг 737−800SF» в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova.
В пресс-службе компании прокомментировали, что самолеты «Новой Почты» не будут летать во Львов и Киев.
Речь идет «только о выдаче разрешения на чартерные рейсы внутри ЕС». Небо над Украиной закрыто, поэтому ни о каких полетах в нашем воздушном пространстве речь не идет.
По материалам:
Крила
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