Ryanair намерена перевезти 2 млн человек после открытия воздушного пространства в Украине — Finance.ua

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Ryanair намерена перевезти 2 млн человек после открытия воздушного пространства в Украине

Фондовый рынок
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Ryanair намерена перевезти 2 млн человек после открытия воздушного пространства в Украине
Ryanair намерена перевезти 2 млн человек после открытия воздушного пространства в Украине
Ryanair планирует перевезти 2 млн пассажиров в течение первых шести недель после открытия неба в Украине. Компания намерена открыть базы в Киеве и Львове, увеличив пассажиропоток до 5 млн в течение года-двух.
В случае возобновления авиаперелетов в Украине компания Ryanair сможет перевезти 2 миллиона человек в течение шести недель после открытия неба. Затем возможности увеличатся до 5 миллионов.
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Об этом заявил гендиректор компании Майкл О’Лири в интервью Reuters.
У нас будет 2 млн мест в течение шести недель (после открытия неба), и я думаю, что мы захотим открыть базы в Киеве и Львове в течение 12 месяцев, а затем, я думаю, мы сможем увеличить количество пассажиров с 2 до 5 млн в течение года или двух, сказал О’Лири.
По его словам, возвращение в некоторые другие аэропорты в Украине может продолжаться дольше из-за больших убытков от трехлетней войны между россией и Украиной. По его словам, авиакомпания хочет иметь 6−8 маршрутов в Украину из Польши.
Руководство аэропорта «Борисполь» провело переговоры с Wizz Air в Будапеште по возобновлению авиасообщения. Лоукостер вынашивает масштабный план возвращения в Украину и планирует восстановить базы в Киеве и Львове.
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Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить полеты в Украине в течение шести недель после прекращения огня. Компания намерена восстановить базы в Киеве и Львове, предлагая 5 миллионов мест в год.

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По материалам:
УНН
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