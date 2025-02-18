Ryanair массово закрывает маршруты в Европе: какие страны попали в список — Finance.ua

Ryanair массово закрывает маршруты в Европе: какие страны попали в список Сегодня 17:40 — Личные финансы

Ryanair массово закрывает маршруты в Европе: какие страны попали в список

Авиакомпания Ryanair уже сократила ряд маршрутов по Европе в ответ на решение правительств некоторых стран повысить авиационные налоги и сборы. Теперь генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири пригрозил сократить количество рейсов авиакомпании во Францию, если правительство страны примет решение повысить налоги.

Об этом пишет The Independent.

«Франция и так является страной с высокими налогами, и если она еще больше увеличит и без того высокие налоги, мы, вероятно, сократим наши возможности», — заявил он.

Где Ryanair закрыла маршруты

Дания

В конце января 2025 года в компании сообщили, что закроют свою базу из двух самолетов в аэропорту Биллунна, а к концу марта сократят все маршруты в Ольборг на севере страны. Эти решения были приняты из-за планов правительства Дании ввести авиационный налог в размере до 50 датских крон на каждого вылетающего пассажира с января 2025 года, а также неспособность Биллунда договориться о конкурентоспособном долгосрочном соглашении.

Италия

Ryanair планирует убрать один из своих базирующихся в Риме самолетов из международного аэропорта Леонардо да Винчи. Это связано с ростом расходов аэропортов и решением правительства увеличить муниципальный сбор в крупных итальянских аэропортах с 1 апреля 2025 года.

Германия

Ryanair заявила, что сократит предложение рейсов в Германию летом 2025 еще на 12%. В качестве причины компания назвала неспособность правительства Германии снизить авиационный налог, сборы за безопасность и управление воздушным движением. В частности, лоукостер закроет базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге, а также сократит свои услуги в Гамбурге на 60%, отменив всего 22 маршрута на лето.

Испания

Ryanair объявила, что сократит количество рейсов в Испании примерно на 800 тысяч мест этим летом, сославшись на «чрезмерные сборы» аэропортов. В частности, авиакомпания заявила, что приостановит работу в аэропорту Херес на юге Испании и аэропорту Вальядолид на севере, а также снимет один самолет с базы в Сантьяго.

Ryanair также планирует сократить свой трафик на лето 2025 г. в пяти региональных аэропортах: Виго на 61%, Сантьяго на 28%, Сарагоса на 20%, Астуриас на 11% и Сантандер на 5%.

Напомним, Ryanair планирует возобновить полеты в Украину на фоне ожиданий, что Трамп может завершить войну с россией. Майкл О’Лири, исполнительный директор авиакомпании, заявил, что Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после окончания войны.

В то же время лоукостер анонсировал новые направления, что поможет улучшить сообщение между странами. Речь идет о новых маршрутах на весенне-летний период 2025 года, которые должны соединить Италию и Грецию с такими странами, как Латвия, Бельгия, Греция, Израиль и Польша.

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