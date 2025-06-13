Ryanair вводить штрафи для пасажирів за порушення поведінки — Finance.ua
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Ryanair вводить штрафи для пасажирів за порушення поведінки

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Ryanair вводить штрафи для пасажирів за порушення поведінки
Ryanair вводить штрафи для пасажирів за порушення поведінки
Ірландський лоукостер Ryanair запроваджує штрафи для пасажирів, чия недисциплінована поведінка призводить до висадки з літака і, відповідно, затримки всього рейсу.
Про це йдеться у блозі авіаперевізника.
Через таких пасажирів літаки вилітають із запізненням, що негативно впливає на репутацію авіакомпанії, а також знижує її показники пунктуальності. Тому Ryanair вирішив боротися із такими пасажирами.
Ryanair наголошує, що пасажири мають право на комфортну і безстресову подорож, а також на своєчасний виліт без зайвих перешкод. Хоча подібні проблеми є поширеними в усій авіаційній галузі, компанія посилює боротьбу з порушниками, які створюють незручності іншим.
Тепер за недопустиму поведінку пасажирів, що призводить до висадки з літака, передбачено штраф у розмірі мінімум 500 євро.
«Неприпустимо, щоб через одного пасажира страждали всі інші», — заявляє речник Ryanair.
Тож цей крок має стримати подібні інциденти та забезпечити комфорт і безпеку на борту.

Рейтинг пунктуальності авіаперевізників

за 2024 рік за версією аналітичної компанії Cirium:
  • Aeromexico (Мексика) — найпунктуальніша авіакомпанія року з показником 86,7% вчасних рейсів із понад 196 тисяч виконаних перельотів;
  • Saudia (Саудівська Аравія) — 86,4% рейсів виконані без запізнень;
  • Delta Air Lines (США) — 83,5% рейсів прибули вчасно. Delta стала найпунктуальнішою серед великих американських перевізників, виконавши понад 1,7 мільйона рейсів;
  • LATAM Airlines (Чилі) — 82,9% пунктуальності;
  • Qatar Airways (Катар) — 82,8%;
  • Azul (Бразилія) — 82,4%;
  • Avianca (Колумбія) — 81,8%;
  • Iberia (Іспанія) — 81,6%;
  • SAS (Скандинавські країни: Швеція, Норвегія, Данія) — 81,4%;
  • United Airlines (США) — 80,9%.
Ці дані базуються на показнику OTP (On-Time Performance), який враховує відсоток рейсів, що прибули в межах 15 хвилин від запланованого часу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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