Ryanair вводить штрафи для пасажирів за порушення поведінки — Finance.ua

Ryanair вводить штрафи для пасажирів за порушення поведінки Сьогодні 19:37 — Особисті фінанси

Ryanair вводить штрафи для пасажирів за порушення поведінки

Ірландський лоукостер Ryanair запроваджує штрафи для пасажирів, чия недисциплінована поведінка призводить до висадки з літака і, відповідно, затримки всього рейсу.

Про це йдеться у блозі авіаперевізника.

Через таких пасажирів літаки вилітають із запізненням, що негативно впливає на репутацію авіакомпанії, а також знижує її показники пунктуальності. Тому Ryanair вирішив боротися із такими пасажирами.

Ryanair наголошує, що пасажири мають право на комфортну і безстресову подорож, а також на своєчасний виліт без зайвих перешкод. Хоча подібні проблеми є поширеними в усій авіаційній галузі, компанія посилює боротьбу з порушниками, які створюють незручності іншим.

Тепер за недопустиму поведінку пасажирів, що призводить до висадки з літака, передбачено штраф у розмірі мінімум 500 євро.

«Неприпустимо, щоб через одного пасажира страждали всі інші», — заявляє речник Ryanair.

Тож цей крок має стримати подібні інциденти та забезпечити комфорт і безпеку на борту.

Рейтинг пунктуальності авіаперевізників

за 2024 рік за версією аналітичної компанії Cirium:

Aeromexico (Мексика) — найпунктуальніша авіакомпанія року з показником 86,7% вчасних рейсів із понад 196 тисяч виконаних перельотів;

Saudia (Саудівська Аравія) — 86,4% рейсів виконані без запізнень;

Delta Air Lines (США) — 83,5% рейсів прибули вчасно. Delta стала найпунктуальнішою серед великих американських перевізників, виконавши понад 1,7 мільйона рейсів;

LATAM Airlines (Чилі) — 82,9% пунктуальності;

Qatar Airways (Катар) — 82,8%;

Azul (Бразилія) — 82,4%;

Avianca (Колумбія) — 81,8%;

Iberia (Іспанія) — 81,6%;

SAS (Скандинавські країни: Швеція, Норвегія, Данія) — 81,4%;

United Airlines (США) — 80,9%.

Ці дані базуються на показнику OTP (On-Time Performance), який враховує відсоток рейсів, що прибули в межах 15 хвилин від запланованого часу.

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