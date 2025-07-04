Vodafone запускает новую линейку тарифов: условия и цены — Finance.ua

Vodafone запускает новую линейку тарифов: условия и цены Сегодня 14:01 — Личные финансы

Vodafone запускает новую линейку тарифов: условия и цены

Компания Vodafone объявила о запуске обновленной линейки тарифов с лучшими условиями для использования как в Украине, так и за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«В скором времени Украина присоединится к единой с ЕС роуминговой зоне, и украинцы смогут пользоваться своим тарифом в Европе без дополнительных доплат и подключения услуг. Новые тарифы призваны сделать для абонентов переход из украинской сети к европейским бесшовным, поскольку уже включают услуги для связи за рубежом», — говорится в сообщении.

Новая тарифная линейка Flexx

Тарифная линейка для абонентов подписки включает в себя предложения Flexx go и Flexx top — от 200 грн за Безлимитный 4G и 1000 мин на другие сети.

Тарифы разработаны в соответствии с концепцией Rome like at home — пользователи могут общаться и пользоваться мобильным интернетом в странах ЕС (27 странах) и Молдове на условиях, максимально приближенных к домашним.

Новые клиенты, которые присоединятся к Vodafone с новым номером, станут участниками акции «Хот», предоставляющей дополнительные минуты и интернет. А абоненты, которые решат перенести существующий номер, получат цену от 200 грн на первые 6 пакетов услуг и безлимитный интернет. Чтобы стать участником акции, клиенту не нужно производить никаких дополнительных плат, только оплатить пакет услуг на 4 недели.

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Каждый из тарифов включает в себя щедрый пакет мобильного интернета, минут для звонков и другие преимущества, в частности:

улучшенные условия использования мобильного интернета в роуминге в странах ЕС и Молдове;

бонусы для новых абонентов: вдвое больше гигабайтов и минут для звонков на другие сети в первые три пакета услуг пользования в большинстве тарифов линейки;

безлимитный интернет и популярные приложения.

Подробная информация о тарифах

Тариф Flexx go включает:

безлимитные звонки в сети;

1000 мин для звонков по Украине (из них 500 мин — в Украине и роуминге);

50 ГБ (из них 8 в роуминге);

30 популярных приложений.

1000 мин. и 50 ГБ доступны в рамках акции «Хот» для новых абонентов в течение первых трех пакетов услуг. Стоимость такого пакета будет составлять 320 грн /4 недели.

Для тех абонентов, которые перенесут свой номер в сеть Vodafone и выберут данный тариф, будут действовать следующие условия:

безлимитные звонки в сети;

1000 мин для звонков по Украине и в роуминге;

безлимитный интернет (в который включено 8 ГБ в роуминге);

30 популярных приложений.

Стоимость составит 200 грн /4 недели на первые 6 пакетов услуг пользования тарифом.

Тариф Flexx top включает:

безлимитные звонки в сети;

1300 мин для звонков по Украине (из них 800 мин — в Украине и роуминге);

100 ГБ (из них 13 в роуминге);

30 популярных приложений.

1300 мин и 100 ГБ доступны на условиях акции «Хот» для новых абонентов в течение первых трех пакетов услуг. Стоимость 500 грн / 4 недели.

Для абонентов, которые перенесут свой номер:

безлимитные звонки в сети;

1600 мин для звонков по Украине и в роуминге;

безлимитный интернет (в который включено 13 ГБ в роуминге);

30 популярных приложений.

Стоимость 350 грн / 4 недели на первые 6 пакетов услуг.

Новые тарифы станут доступными со 2 июля.

Как подключиться

Чтобы подключиться к тарифу, необходимо приобрести стартовый пакет в любой точке продаж, в интернет-магазине Vodafone или в приложении My Vodafone.

Абоненты других операторов, которые хотят подключиться к новым тарифам Vodafone, со своим номером могут обратиться к официальным точкам продаж Vodafone.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150. Это финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home. Следующий этап — официальная оценка Европейской Комиссией украинского законодательства на его соответствие праву ЕС. Закон гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС, в частности, с положениями Европейского кодекса электронных коммуникаций.

17 июня Зеленский подписал закон № 10265 об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.

Сейчас услуги мобильных операторов в Украине значительно дешевле, чем в европейских государствах. Однако все может измениться , когда наша страна присоединится к роуминговой зоне ЕС.

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