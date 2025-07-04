Vodafone запускает новую линейку тарифов: условия и цены — Finance.ua

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Vodafone запускает новую линейку тарифов: условия и цены

Личные финансы
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Vodafone запускает новую линейку тарифов: условия и цены
Vodafone запускает новую линейку тарифов: условия и цены
Компания Vodafone объявила о запуске обновленной линейки тарифов с лучшими условиями для использования как в Украине, так и за рубежом.
Об этом сообщает пресс-служба оператора.
«В скором времени Украина присоединится к единой с ЕС роуминговой зоне, и украинцы смогут пользоваться своим тарифом в Европе без дополнительных доплат и подключения услуг. Новые тарифы призваны сделать для абонентов переход из украинской сети к европейским бесшовным, поскольку уже включают услуги для связи за рубежом», — говорится в сообщении.

Новая тарифная линейка Flexx

Тарифная линейка для абонентов подписки включает в себя предложения Flexx go и Flexx top — от 200 грн за Безлимитный 4G и 1000 мин на другие сети.
Тарифы разработаны в соответствии с концепцией Rome like at home — пользователи могут общаться и пользоваться мобильным интернетом в странах ЕС (27 странах) и Молдове на условиях, максимально приближенных к домашним.
Новые клиенты, которые присоединятся к Vodafone с новым номером, станут участниками акции «Хот», предоставляющей дополнительные минуты и интернет. А абоненты, которые решат перенести существующий номер, получат цену от 200 грн на первые 6 пакетов услуг и безлимитный интернет. Чтобы стать участником акции, клиенту не нужно производить никаких дополнительных плат, только оплатить пакет услуг на 4 недели.

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Каждый из тарифов включает в себя щедрый пакет мобильного интернета, минут для звонков и другие преимущества, в частности:
  • улучшенные условия использования мобильного интернета в роуминге в странах ЕС и Молдове;
  • бонусы для новых абонентов: вдвое больше гигабайтов и минут для звонков на другие сети в первые три пакета услуг пользования в большинстве тарифов линейки;
  • безлимитный интернет и популярные приложения.

Подробная информация о тарифах

Тариф Flexx go включает:
  • безлимитные звонки в сети;
  • 1000 мин для звонков по Украине (из них 500 мин — в Украине и роуминге);
  • 50 ГБ (из них 8 в роуминге);
  • 30 популярных приложений.
Vodafone запускает новую линейку тарифов: условия и цены
1000 мин. и 50 ГБ доступны в рамках акции «Хот» для новых абонентов в течение первых трех пакетов услуг. Стоимость такого пакета будет составлять 320 грн /4 недели.
Для тех абонентов, которые перенесут свой номер в сеть Vodafone и выберут данный тариф, будут действовать следующие условия:
  • безлимитные звонки в сети;
  • 1000 мин для звонков по Украине и в роуминге;
  • безлимитный интернет (в который включено 8 ГБ в роуминге);
  • 30 популярных приложений.
Стоимость составит 200 грн /4 недели на первые 6 пакетов услуг пользования тарифом.
Тариф Flexx top включает:
  • безлимитные звонки в сети;
  • 1300 мин для звонков по Украине (из них 800 мин — в Украине и роуминге);
  • 100 ГБ (из них 13 в роуминге);
  • 30 популярных приложений.
Vodafone запускает новую линейку тарифов: условия и цены
1300 мин и 100 ГБ доступны на условиях акции «Хот» для новых абонентов в течение первых трех пакетов услуг. Стоимость 500 грн / 4 недели.
Для абонентов, которые перенесут свой номер:
  • безлимитные звонки в сети;
  • 1600 мин для звонков по Украине и в роуминге;
  • безлимитный интернет (в который включено 13 ГБ в роуминге);
  • 30 популярных приложений.
Стоимость 350 грн / 4 недели на первые 6 пакетов услуг.
Новые тарифы станут доступными со 2 июля.

Как подключиться

Чтобы подключиться к тарифу, необходимо приобрести стартовый пакет в любой точке продаж, в интернет-магазине Vodafone или в приложении My Vodafone.
Абоненты других операторов, которые хотят подключиться к новым тарифам Vodafone, со своим номером могут обратиться к официальным точкам продаж Vodafone.
Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150. Это финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home. Следующий этап — официальная оценка Европейской Комиссией украинского законодательства на его соответствие праву ЕС. Закон гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС, в частности, с положениями Европейского кодекса электронных коммуникаций.
17 июня Зеленский подписал закон № 10265 об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.
Сейчас услуги мобильных операторов в Украине значительно дешевле, чем в европейских государствах. Однако все может измениться, когда наша страна присоединится к роуминговой зоне ЕС.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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