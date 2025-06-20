Як роумінговий безвіз вплине на тарифи українських операторів — Finance.ua
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Як роумінговий безвіз вплине на тарифи українських операторів

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Як роумінговий безвіз вплине на тарифи українських операторів
Як роумінговий безвіз вплине на тарифи українських операторів
Наразі послуги мобільних операторів в Україні значно дешевші, ніж у європейських державах. Проте все може змінитися, коли наша країна приєднається до роумінгової зони ЄС.
Про це сказано в статті Finance.ua Як вплине роумінговий безвіз на тарифи.
Річ у тім, що українським операторам доведеться доопрацьовувати білінгові системи та іншу технічну інфраструктуру, інвестувати в оновлення бізнес-процесів, щоб відповідати європейським вимогам.

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Це призведе до суттєвих витрат і може стати фактором зростання вартості тарифів. Якщо вони наблизяться до європейських, то це ризик для українських операторів, бо абонентам в ЄС вигідніше буде користуватися місцевими SIM.
Finance.ua поспілкувався з операторами стосовно можливої зміни цін через роумінговий безвіз.
У пресслужбі Vodafone Ukraine зазначили, що принцип розрахунку вартості тарифів не зміниться, а в тарифи буде включено роумінг в країнах ЄС. На остаточне наповнення та ціну впливатимуть наступні фактори:
  • абонентська плата;
  • курс євро;
  • єдина регульована європейським законодавством ставка на Інтернет.
У lifecell зазначили, що наразі передчасно робити прогнози стосовно зміни вартості тарифів.
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«Процес приєднання ще перебуває на етапі опрацювання. Багато в чому його наслідки залежатимуть від стану економіки країни, міграції населення та воєнного становища на момент такого приєднання. Слід також розуміти, що вартість зв’язку в роумінгу значною мірою залежить від оптових тарифів, які встановлює іноземний оператор, у мережі якого отримує послуги абонент. Відтак, це питання тісно пов’язане з тарифною політикою операторів ЄС щодо українських операторів», ― пояснили у lifecell.
Пресслужба «Київстару» зазначила, що після входження України до «роумінгового безвізу» підвищення тарифів не передбачається.
«Після запровадження „роумінгового безвізу“ кардинальних змін у користуванні зв’язком за кордоном не очікується. „Київстар“ наразі не планує підвищення тарифів», ― зазначає пресслужба оператора.
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Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150. Це фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home. Наступний етап — офіційна оцінка Європейською Комісією українського законодавства щодо його відповідності праву ЄС. Закон гармонізує українське законодавство з нормами ЄС, зокрема з положеннями Європейського кодексу електронних комунікацій.
Як пояснили у НКЕК, ️закон про єдину роумінгову зону з ЄС (Roam-Like-AtHomе"/RLAH) набув чинності, але не введений у дію, тому що рішення про надання Україні режиму внутрішнього ринку для роумінгу ЄС ще не ухвалено.
17 червня Зеленський підписав закон № 10265 про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Згідно з документом, українці матимуть змогу користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Європейська комісія запропонувала надати Україні доступ до зони «Роумінг як вдома». Якщо пропозицію підтримають, українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткових витрат уже з 1 січня 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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