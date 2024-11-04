Що вигідшіше в ЄС: роумінг чи місцева SIM-карта — Finance.ua

Що вигідшіше в ЄС: роумінг чи місцева SIM-карта
Єврокомісія 10 липня 2024 року ще на 12 місяців продовжила угоду про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами.
Вибір між роумінгом українських операторів і місцевою SIM-картою в Європі для доступу до інтернету залежить від країни, тривалості перебування та особливих потреб користувача. Про це пише visitukraine.
Київстар
Компанія надає можливість використовувати роумінг за тарифом «Роумінг як вдома», що дозволяє користуватися своїм тарифом у понад 27 країнах, включаючи Польщу, Німеччину, Італію, Чехію, Латвію та інші.
Для деяких тарифів доступно до 20 ГБ інтернету, а також 1 грн за хвилину дзвінка або SMS.
Нещодавно у зв’язку з підвищенням тарифів міжнародними партнерами, Київстар змінив вартість послуг роумінгу в Кабо-Верде та Мальдівах. Також покращаться умови роумінгу в Марокко. Ці зміни діятимуть для всіх абонентів Київстар.
Оновлена вартість послуг у Кабо-Верде та Мальдівах
- дзвінки — 50 грн/хв;
- повідомлення — 8 грн/SMS;
- інтернет — 6 грн/50КБ.
Vodafone
Пропонує пакети до 10 ГБ для роумінгу за умовами «Доступний роумінг». Послуга автоматично активується для абонентів у 30 країнах Європи і включає також 70 хвилин дзвінків та базовий інтернет.
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Після вичерпання пакетів можна додатково придбати інтернет-пакети: 1 ГБ за 50 грн або 3 ГБ за 120 грн.
Раніше Vodafone Україна оголосила про розширення своєї пропозиції, запустивши продаж номерів з новим кодом 075. Клієнти можуть обрати наявні номери з діапазонів (075)1ххххххх — (075)4хххххх. Згодом перелік номерів, доступних для замовлення або покупки, буде розширюватись.
lifecell
пропонує роумінг в межах тарифу «Гігабайти без кордонів», де більшість тарифів дозволяють використовувати обсяг інтернету, як і в Україні — до 40 ГБ інтернету, без підключень окремих акцій.
Доступні додаткові пакети: 5 ГБ на 7 днів за 100 грн, 15 ГБ на 14 днів за 200 грн, або 40 ГБ на 21 день за 450 грн, що є найвигіднішим варіантом для активних інтернет-користувачів під час подорожей Європою.
Місцеві SIM-карти
Місцеві оператори в європейських країнах, зокрема в Польщі, Німеччині, Чехії, Угорщині, пропонують гнучкі передплачені тарифи, які часто є вигіднішими для тривалих поїздок. Наприклад:
У Польщі оператори Orange і Play пропонують пакети з 20−30 ГБ інтернету за 30−50 злотих (близько 300−400 грн).
У Німеччині тарифні пакети від O2 та Vodafone DE забезпечують до 20 ГБ за 20−30 євро.
В Чехії доступні передплачені пакети від T-Mobile з 10−15 ГБ за 15−20 євро, що може бути зручним для тих, хто планує активне користування інтернетом і довготривале перебування в країні.
Довідка Finance.ua:
Раніше Vodafone оголосив про оновлення тарифів для бізнес-клієнтів. Ціни на послуги зміняться з 1 вересня. Разом з цінами зміниться наповнення тарифних планів.
- Start — з 155 грн до 175 грн;
- Pro — з 200 грн до 225 грн;
- Unlim — з 270 грн до 300 грн;
- Unlim Plus — з 340 грн до 380 грн;
- Ultra L — з 475 грн до 525 грн;
- Utra XL — з 700 грн до 770 грн.
- Київстар оновлює умови та вартість роумінгу в деяких країнах.
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