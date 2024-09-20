Vodafone оголосив про розширення своєї пропозиції — Finance.ua

Vodafone оголосив про розширення своєї пропозиції Сьогодні 17:18 — Фондовий ринок

Vodafone оголосив про розширення своєї пропозиції

Vodafone Україна оголосила про розширення своєї пропозиції, запустивши продаж номерів з новим кодом 075.

Про це повідомила компанія.

Вони вже доступні до замовлення на сайті або через застосунок My Vodafone. Також нові номери можна підключити на умовах контракту чи змінити діючий номер передплати в мережі магазинів Vodafone.

Наразі клієнти можуть обрати наявні номери з діапазонів (075)1ххххххх — (075)4хххххх. Згодом перелік номерів, доступних для замовлення або покупки, буде розширюватись.

Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099.

Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів компанії.

У клієнтів Vodafone є можливість обрати собі номер серед наявних у точках продажу або за допомогою сторінки « Вибір номеру » на сайті Vodafone.

Сервіс дозволяє не тільки підібрати, але й резервувати бажаний номер, який відповідає потрібним критеріям:

Підбір за маскою: конструктор, що дозволяє гнучко задати параметри пошуку (наприклад, вказати 5ХХХ111 і отримати номери саме з такими цифрами)

Підбір за датою: всі варіанти номерів, які співпадають з датою якоїсь події

Улюблене число: 3−4 однакові чи не однакові цифри, що стоять поруч в будь-якому місці номеру, наприклад, всі варіанти з 123

Схожий номер: пул номерів, схожих на запропонований користувачем

Виключити цифри: номери, які не містять конкретних цифр

Слово в номері: дозволяє «закодувати» улюблене слово в номер: для цього потрібно написати його кирилицею або латиницею як на клавіатурі старого кнопкового телефону

Всі номери: система сама пропонує рендомні варіанти красивих номерів, не треба вказувати ніяких параметрів

Довідка Finance.ua:

з 1 вересня. Разом з цінами Раніше Vodafone оголосив про оновлення тарифів для бізнес-клієнтів. Ціни на послуги змінятьсяРазом з цінами зміниться наповнення тарифних планів.

Start — з 155 грн до 175 грн;

Pro — з 200 грн до 225 грн;

Unlim — з 270 грн до 300 грн;

Unlim Plus — з 340 грн до 380 грн;

Ultra L — з 475 грн до 525 грн;

Utra XL — з 700 грн до 770 грн.

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