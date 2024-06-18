Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС — Finance.ua

Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС Сьогодні 12:02

Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу.

Про це свідчить проєкт закону № 10 265 на сайті парламенту.

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Згідно з документом, українці матимуть змогу користуватися зв’язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці — в Україні.

Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме — отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС щодо послуг роумінгу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

На практиці RLAH — це послуга, яка означає, що під час подорожей до ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені до домашнього пакету послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами загальної роумінгової зони зможуть скористатися і користувачі європейських операторів, які подорожують Україною.

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Закон також гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством Європейського Союзу.

На думку авторів документа, закон суттєво покращує інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Вітчизняні підприємства отримають високий рівень довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС. Також він забезпечує співпрацю з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для набуття Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій.

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