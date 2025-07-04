Украина разрабатывает стратегию занятости до 2030 года: первые цели — Finance.ua
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Украина разрабатывает стратегию занятости до 2030 года: первые цели

Казна и Политика
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Украина разрабатывает стратегию занятости до 2030 года: первые цели
Украина разрабатывает стратегию занятости до 2030 года: первые цели
Министерство экономики представило первые наработки Стратегии занятости населения до 2030 года. Документ должен стать ключевым инструментом развития рынка труда, снижения уровня безработицы и создания новых возможностей для украинцев в трудоустройстве, обучении и профессиональной реализации.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Эта стратегическая рамка должна стать практическим инструментом для развития экономики: способствовать уменьшению безработицы, расширению доступа к работе и повышению гибкости рынка труда», — говорится в сообщении.
Разработка стратегии — часть обязательств в рамках плана Ukraine Facility.
«Наша главная задача — превратить вызовы, возникающие на рынке труда, в новые возможности для развития. Документ должен стать практическим ориентиром, который будет способствовать росту продуктивной занятости, обеспечит достойные условия труда и усилит экономическую устойчивость Украины», — отметила заместитель министерства экономики Татьяна Бережная.
По итогам обсуждений сформировали следующие стратегические цели:
  1. Повышение экономической активности населения.
  2. Преодоление дисбалансов между спросом и предложением труда.
  3. Ужесточение институциональной способности государственных органов и цифровизация.
  4. Интеграция стандартов ЕС в политику занятости.
В дальнейшем цели и задачи будут конкретизированы через четкий план действий с определенными сроками и ответственными исполнителями.
Следующими шагами станут:
  1. Финализация документа.
  2. Согласование Стратегии с партнерами и Еврокомиссией.
  3. Разработка операционного плана мер по реализации стратегических целей.
  4. Публичное обсуждение документа.
  5. Подача Стратегии на утверждение правительством.
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Напомним, в 2025 году среднее время поиска новой работы в Украине составляло 51 день, в 2024-м было 50 дней. Для сравнения, в 2023 году работу искали в среднем 60 дней. Меньше всего времени на поиск работы тратят представители рабочих и технических профессий, а также отдельные специалисты в сфере науки и медицины. Быстро работают также техники-механики в сельском хозяйстве, монтажники строительной техники, зоотехники и производители художественных изделий из лозы.
Бизнес активно ищет новых работников и открывает новые вакансии. Дефицит кадров остается основным фактором, сдерживающим их деятельность.
По материалам:
Finance.ua
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