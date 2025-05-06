В Украине разрабатывают стратегию занятости населения: что она предусматривает — Finance.ua

В Украине разрабатывают стратегию занятости населения: что она предусматривает Сегодня 11:03 — Личные финансы

В Украине разрабатывают стратегию занятости населения: что она предусматривает

Министерство экономики Украины работает над разработкой Стратегии занятости населения. Сложная ситуация на рынке труда требует комплексных решений, которые помогут людям обрести достойную работу и восстановить стабильность на рынке труда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Восстановление рынка труда — одна из ключевых задач правительства. У нас есть значительный потенциал среди ветеранов, женщин, молодежи, людей с инвалидностью, которых необходимо активно привлекать к рынку труда. Для этого мы приступили к разработке стратегии занятости, которая ориентирована не только на обновление правового поля, но и на снижение безработицы, борьбу с неформальной занятостью и укрепление социальной защиты», — прокомментировала Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины.

Цель стратегии

Рынок труда Украины переживает серьезные вызовы — от структурных изменений в экономике и демографического спада до массовой миграции из-за войны и влияния технологий:

согласно прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2025 году составит 10,9%;

По данным Государственной службы занятости, в 2024 году 389 тыс. людей официально зарегистрировались как безработные, однако их реальное количество значительно выше.

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Цель — поддержка экономического развития путем снижения уровня безработицы, обеспечения равного доступа к качественным рабочим местам и повышению гибкости рынка.

На что будет направлена ​​будущая стратегия занятости:

создание новых рабочих мест: поддержка МСП, привлечение инвестиций, развитие социального предпринимательства;

поддержка МСП, привлечение инвестиций, развитие социального предпринимательства; профессиональная переориентация: возможности для повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка;

возможности для повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка; обеспечение инклюзивности: гибкие и дистанционные формы работы для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью;

гибкие и дистанционные формы работы для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью; реформа системы службы занятости: цифровизация общественных услуг, обновление Трудового кодекса, прозрачное взаимодействие с работодателями.

Стратегия будет разрабатываться в несколько параллельных этапов:

Обстоятельное исследование рынка труда. Открытые консультации со всеми заинтересованными сторонами. Формирование концепции и разработка предыдущего текста. Финализация текста стратегии.

Дальнейшие шаги

В мае-июне 2025 года планируется провести 6 встреч в формате рабочих групп между представителями правительства, бизнеса, экспертов, международных партнеров и общественности.

В июне 2025 года будут представлены результаты исследования рынка труда и предварительная концепция Стратегии.

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Осенью 2025 года состоится финализация и публикация Стратегии занятости Украины.

Напомним, по данным Центра экономической стратегии, активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны. Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается на около 80% от среднего уровня 2021 года. Количество новых вакансий практически прекратило рост и остается на уровне 85−90% с 2021 года.

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