В Украине разрабатывают стратегию занятости населения: что она предусматривает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине разрабатывают стратегию занятости населения: что она предусматривает

Личные финансы
22
В Украине разрабатывают стратегию занятости населения: что она предусматривает
В Украине разрабатывают стратегию занятости населения: что она предусматривает
Министерство экономики Украины работает над разработкой Стратегии занятости населения. Сложная ситуация на рынке труда требует комплексных решений, которые помогут людям обрести достойную работу и восстановить стабильность на рынке труда.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Восстановление рынка труда — одна из ключевых задач правительства. У нас есть значительный потенциал среди ветеранов, женщин, молодежи, людей с инвалидностью, которых необходимо активно привлекать к рынку труда. Для этого мы приступили к разработке стратегии занятости, которая ориентирована не только на обновление правового поля, но и на снижение безработицы, борьбу с неформальной занятостью и укрепление социальной защиты», — прокомментировала Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины.

Цель стратегии

Рынок труда Украины переживает серьезные вызовы — от структурных изменений в экономике и демографического спада до массовой миграции из-за войны и влияния технологий:
  • согласно прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2025 году составит 10,9%;
  • По данным Государственной службы занятости, в 2024 году 389 тыс. людей официально зарегистрировались как безработные, однако их реальное количество значительно выше.
Читайте также
Цель — поддержка экономического развития путем снижения уровня безработицы, обеспечения равного доступа к качественным рабочим местам и повышению гибкости рынка.

На что будет направлена ​​будущая стратегия занятости:

  • создание новых рабочих мест: поддержка МСП, привлечение инвестиций, развитие социального предпринимательства;
  • профессиональная переориентация: возможности для повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка;
  • обеспечение инклюзивности: гибкие и дистанционные формы работы для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью;
  • реформа системы службы занятости: цифровизация общественных услуг, обновление Трудового кодекса, прозрачное взаимодействие с работодателями.
Читайте также

Стратегия будет разрабатываться в несколько параллельных этапов:

  1. Обстоятельное исследование рынка труда.
  2. Открытые консультации со всеми заинтересованными сторонами.
  3. Формирование концепции и разработка предыдущего текста.
  4. Финализация текста стратегии.

Дальнейшие шаги

В мае-июне 2025 года планируется провести 6 встреч в формате рабочих групп между представителями правительства, бизнеса, экспертов, международных партнеров и общественности.
В июне 2025 года будут представлены результаты исследования рынка труда и предварительная концепция Стратегии.
Читайте также
Осенью 2025 года состоится финализация и публикация Стратегии занятости Украины.
Напомним, по данным Центра экономической стратегии, активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны. Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается на около 80% от среднего уровня 2021 года. Количество новых вакансий практически прекратило рост и остается на уровне 85−90% с 2021 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems