Сколько украинцев уже получили ваучеры на обучение от Службы занятости — Finance.ua

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Сколько украинцев уже получили ваучеры на обучение от Службы занятости

Личные финансы
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Сколько украинцев уже получили ваучеры на обучение от Службы занятости
Сколько украинцев уже получили ваучеры на обучение от Службы занятости
С начала 2025 года уже 4500 украинцев получили ваучер на безвозмездное обучение от Министерства экономики и Службы занятости, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.
Об этом сообщила пресс-служба Службы занятости.
Во время постоянных изменений и экономических вызовов ваучеры становятся важным инструментом для достижения актуальных навыков, открытия новых карьерных перспектив и обеспечения конкурентоспособности на рынке труда.
Среди категорий получателей более 3400 человек в возрасте 45+, более 630 — внутренне перемещенных лиц, более 250 — людей с инвалидностью и более 130 участников боевых действий.
Больше всего ваучеров получили на Днепропетровщине, Хмельнитчине и Львовщине. Самые популярные профессии/специальности, которые в этом году украинцы выбирали по ваучерам, — медсестринство, медицина, повар, социальный работник и водитель автотранспортных средств.

Кто может получить ваучеры

Ваучер могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не состоят на учете в службе занятости как безработные и не обучались за счет Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет. В частности, ваучер доступен для:
  • украинцев в возрасте 45+ с минимум 15-летним официальным трудовым стажем;
  • участников боевых действий, обратившихся в течение 3 лет после демобилизации;
  • лиц с инвалидностью и статусом ВПЛ;
  • уволенных с военной службы по состоянию здоровья или по причине сокращения штата;
  • бывших военнопленных;
  • граждан, получивших ранения или увечья во время военного положения в Украине.
Максимальный размер ваучера — 30 тысяч грн.
Программа оказывает положительное влияние как на профессиональное развитие, так и на эмоциональное состояние участников. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Службой занятости среди более 10 тыс. выпускников. В частности, 42% респондентов, воспользовавшихся ваучером, отметили улучшение самооценки и эмоционального состояния, что свидетельствует о важном психологическом эффекте программы. Кроме того, 28% нашли работу, подтверждающую ее эффективность в карьерном развитии.
Напомним, что ваучер на обучение дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые 3 месяца публикуется на сайте ведомства. Для участников боевых действий есть льготы — ваучеры на специальности «Экономика и менеджмент» доступны только для них.
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Обучаться можно как в заведениях профессионально-технического образования, так и получить высшее образование. В частности, можно овладеть новой профессией в одном из восьми Центров профессионально-технического образования Государственной службы занятости, которые предлагают более 400 программ, ориентированных на потребности рынка труда и современные требования работодателей.
Программа финансируется за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Подать заявку можно онлайн. Нужно заполнить форму, рассказать о себе, имеющемся и желаемом образовании, категории и регионе обучения. Затем она будет обработана, и эксперт службы занятости свяжется с Вами и расскажет о дальнейших действиях. Также можно заполнить заявление лично в ближайшем центре занятости.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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