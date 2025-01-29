Украина расширит программы занятости: сколько денег на это направят — Finance.ua

Украина расширит программы занятости: сколько денег на это направят Сегодня 16:32

Украина расширит программы занятости: сколько денег на это направят

С помощью Службы занятости в прошлом году постоянную работу получили 250 тысяч украинцев, а с учетом временных и общественно полезных работ и грантов были заняты 330 тысяч граждан.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министер экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с руководством и работниками Государственной службы занятости.

Какие услуги могут получить граждане:

финансовую поддержку на старт или развитие предприятия через грантовые программы «Собственное Дело»;

гранты для ветеранского бизнеса;

гранты для молодых предпринимателей;

компенсацию за трудоустройство внутренних переселенцев, людей с инвалидностью, молодежи, людей предпенсионного возраста и т. п.

Консультации по этим государственным программам бизнес может получить в офисах «Сделано в Украине», которых на сегодняшний день уже создано 80 в разных регионах Украины.

В частности, в 2024 году:

12 тысяч украинцев получили гранты по программе «Собственное Дело»;

22 тысячи предпринимателей получили компенсации в рамках активных программ занятости за обустройство инклюзивных рабочих мест;

23 тысячи граждан получили ваучеры на обучение в разных учебных заведениях;

67 тысяч украинцев прошли профессиональное обучение по программам Службы занятости как в центрах профтехобразования, так и в других заведениях.

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Говоря о задачах на 2025 год, Юлия Свириденко отметила, что в этом году ожидается рост количества желающих переучиться. Повысить возможности Центров профтехобразования поможет уже стартовавшая реформа Центров и привлечение бизнеса к сотрудничеству с центрами через их участие в наблюдательных советах.

«Еще один приоритет — расширение и запуск новых программ занятости. В этом году в бюджете мы предусмотрели 6,3 млрд грн на реализацию этих инициатив и поддержку соискателей работы. Также адаптируем услуги службы занятости, чтобы они были максимально безбарьерными и могли удовлетворить потребности как можно большего круга клиентов», — отметила Юлия Свириденко.

Среди задач в 2025 году также:

цифровизация процессов для пользователей, в частности, получить ваучер на обучение в скором времени можно будет через «Дія»;

усиление, в частности, при поддержке международных партнеров, способности Службы занятости и Центров профтехобразования для обучения, переподготовки специалистов;

разработка Стратегии занятости и Основных направлений реализации политики занятости. Акцент будет, в том числе, на реформировании Государственной службы занятости.

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