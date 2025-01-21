Профессиональное обучение от службы занятости: как это работает — Finance.ua

Профессиональное обучение от службы занятости: как это работает Сегодня 08:01 — Личные финансы

Профессиональное обучение от службы занятости: как это работает

В 2024 году в Киеве было выдано около 730 ваучеров на обучение от Государственной службы занятости. Также около 700 зарегистрированных безработных прошли профессиональное обучение.

Поэтому в ведомстве решили напомнить об услугах профессионального обучения для клиентов и назвать основные направления профессионального обучения.

1. Обучение зарегистрированных безработных

Люди, имеющие статус зарегистрированного безработного, могут получить сертификат, дающий право на профессиональное обучение в учебных заведениях, у которых есть лицензия на этот вид предоставления услуг, или индивидуальное обучение на рабочем месте (на производстве) или стажировку у работодателя.

Сертификат покрывает стоимость обучения в размере до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это 30 280 грн.

Также компенсируются расходы на проживание и проезд в учебное заведение на период обучения.

2. Ваучер на обучение

Это документ, который позволяет определенным категориям граждан обучаться по одной из 155 профессий и специальностей, перечень которых утвержден Министерством экономики Украины. Ваучер могут получить люди в возрасте 45+, ветераны, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и т. д. кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На сегодня это 30 280 грн. Если стоимость обучения превышает эту сумму, человек доплачивает разницу самостоятельно.

3. Обучение участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью в результате войны в центрах профтехобразования Государственной службы занятости

Служба занятости предлагает ветеранам пройти бесплатное профессиональное обучение, независимо от уровня их образования. В восьми современных центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости можно овладеть одной из 97 рабочих профессий или пройти повышение квалификации по более чем 400 образовательным программам.

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Обучение длится до 6 месяцев и может проходить в удобном для ветерана формате: очно, дистанционно или по дуальной форме. Служба занятости обеспечивает бесплатное проживание и компенсирует расходы на проезд. Для ветеранов с инвалидностью I группы эти условия распространяются также на сопровождающих их людей.

Подать заявку можно онлайн . После успешного завершения обучения выпускники получают документ государственного образца.

4. Обучение женщин по профессиям, в которых традиционно доминировали мужчины

В ноябре 2024 года правительство запустило новый проект, по которому украинки смогут овладеть более 30 профессиями в сферах, где прежде они были меньше представлены. Согласно условиям программы обучения женщин будет осуществляться по заказу работодателя.

Среди профессий, которые женщины смогут получить:

водитель трамвая, троллейбуса, погрузчика;

оператор станков с программным управлением;

фрезеровщица;

мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики и другие.

Как оплачивается обучение

Служба занятости осуществляет оплату обучения в размере, который не может превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня — 30 280 грн).

В случае, если стоимость обучения превышает этот размер, разницу может оплатить работодатель или участник проекта.

«Благодаря программам обучения от службы занятости желающие и в 2025 году смогут реализовать свой профессиональный потенциал. Речь идет о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации. Это поможет быть конкурентным на рынке труда и будет способствовать успешному трудоустройству», — отметил директор Киевской службы занятости Дмитрий Новицкий.

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