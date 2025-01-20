Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума — Finance.ua
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Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума

Личные финансы
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Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума
Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума
Уровень официальной безработицы в Украине еще больше сократился за последний год и упал до исторического минимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, публикуемые Национальным банком Украины.
По данным статистики, в декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысячи, среди которых 75,8 тысячи — женщины. Год назад было 96,1 тысячи безработных.
Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 46,7 тысячи, что выше, чем год назад (32,4 тысячи).
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По прогнозу НБУ, уровень безработицы в Украине в 2024 году составит 14,2% (то есть около 2 млн украинцев будут искать работу), в 2025 году — 11,6%, в 2026 году — 10,6%.
Уровень безработицы в экономике будет постепенно уменьшаться под влиянием роста спроса на рабочую силу, однако останется выше уровня в период до полномасштабного вторжения.
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Он будет определяться длительным сохранением диспропорций на рынке труда, в первую очередь из-за ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы, на котором будут сказываться последствия войны, в том числе и сложности с возвращением демобилизованных к работе, отметили в НБУ.
Напомним, за 2023 год показатель официальной безработицы в Украине упал в два раза. В декабре 2023 года насчитывалось 96,1 тысячи зарегистрированных безработных, тогда как год назад — 186,5 тысячи.
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Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2025 года составит 8000 гривен — размер минимальной зарплаты. Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.
По материалам:
РБК-Україна
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