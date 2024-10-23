Безработица, ВВП, индекс потребительских цен: МВФ обновил прогнозы — Finance.ua
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Безработица, ВВП, индекс потребительских цен: МВФ обновил прогнозы

Казна и Политика
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Безработица, ВВП, индекс потребительских цен: МВФ обновил прогнозы
Безработица, ВВП, индекс потребительских цен: МВФ обновил прогнозы
По прогнозам МВФ, показатель экономического роста Украины по итогам 2024 года составит 3,0%, в то время как в следующем году снизится до 2,5%.
Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» (WEO), передает Укринформ.

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Так, в разделе европейских экономик отмечается, что в 2024 году реальный ВВП Украины будет составлять 3,0%. Это ниже на 0,2 процентных пункта, чем Фонд прогнозировал еще в апреле.
МВФ также ухудшил прогноз для ВВП Украины на 2025 год — с 6,5% в апрельском докладе до 2,5% в нынешнем выпуске WEO.
Безработица, ВВП, индекс потребительских цен: МВФ обновил прогнозы
В то же время этот показатель за прошлый год был пересмотрен Фондом и увеличен до 5,3% по итогам года — по сравнению с ожидаемыми ранее 5,0%.
Кроме того, Фонд привел прогнозы по другим показателям. Так, индекс потребительских цен в Украине может снизиться с 12,9 в 2023 году до 5,8 в нынешнем. В следующем году он ожидается на уровне 9,0.
Баланс текущего счета Украины изменится с минус 5,4 в прошлом году до минус 8,1 по итогам нынешнего. В 2025 году этот показатель может достичь минус 14,3.
Показатель безработицы снизится с 19,1 в 2023 году до 14,2 в 2024 году. В следующем году он прогнозируется на уровне 12,7.
По материалам:
Укрінформ
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