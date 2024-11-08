В Фонде соцстраха назвали количество официально безработных украинцев: какое пособие получают — Finance.ua

В Фонде соцстраха назвали количество официально безработных украинцев: какое пособие получают Сегодня 15:03 — Личные финансы

В Фонде соцстраха назвали количество официально безработных украинцев: какое пособие получают

По состоянию на 1 ноября пособие по безработице получают 41,9 тысячи украинцев, подавляющему большинству из которых ежемесячно начисляется 3600 грн.

Об этом сообщила председатель правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Наталья Землянская в комментарии Укринформу.

«С 1 октября у нас на 44% увеличена минимальная выплата по безработице для отдельных категорий граждан. Это 3600 грн. По состоянию на 1 ноября ее получают 28,6 тысяч украинцев, или 68% из общего количества в 41,9 тысяч, которым начисляется пособие по безработице», — отметила Землянская.

Соответствующее решение было принято на заседании правления Фонда на случай безработицы. Оно касается людей, которые не успели заработать 7 месяцев страхового стажа в течение года до обретения статуса безработного, людей, имеющих прерванный стаж более семи месяцев, переселенцев, тех, кто утратил документы, которые подтверждают страховой стаж.

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«Обсуждались два варианта увеличения — до 3028 грн, которые рассчитывались на базе прожиточного минимума, и 3600 грн. Эта сумма — это 45% от минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 8000 грн. И это рекомендованный Международной организацией труда уровень пособия по безработице. В ходе дебатов с работодателями и стороной застрахованных лиц, то есть профсоюзами, которые всегда встают на сторону увеличения социальных стандартов, был принят именно второй вариант», — пояснила глава Фонда.

Кроме того, по состоянию на 1 ноября 1,8 тысячи (4%) украинцев получают всего по 1500 грн пособия по безработице. Еще для 11,5 тысяч (28%) размер выплат рассчитывается с учетом заработной платы до получения статуса безработного.

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По словам Землянской, идет работа над законопроектом, который должен вернуть довоенные стандарты предоставления указанного пособия. Идут дискуссии, в частности, о возврате периодов выплат по безработице и снятии ограничений по максимальному их размеру.

Землянская напомнила, что с апреля 2022 года на период военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Максимальный размер выплат ограничен размером минимальной заработной платы.

«Мне кажется, пора возвращать Фонду страховую функцию в части выплаты пособия по безработице. Хотя есть разные взгляды на это», — добавила глава правления.

Напомним, что заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная ранее заявила , что дефицит кадров наблюдается во всех сферах и это, согласно опросам, главная проблема бизнеса сейчас. Министерство экономики проводило отдельное исследование и установило, что не хватает 4,5 миллиона дополнительных работников на рынке труда. Кроме того, в Украине около 8 млн экономически неактивного населения.

Укрінформ По материалам:

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