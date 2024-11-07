У Мінекономіки підрахували, скільки людей не вистачає на ринку праці — Finance.ua
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У Мінекономіки підрахували, скільки людей не вистачає на ринку праці

Особисті фінанси
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У Мінекономіки підрахували, скільки людей не вистачає на ринку праці
У Мінекономіки підрахували, скільки людей не вистачає на ринку праці
Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це, згідно з опитуваннями, є головною проблемою бізнесу зараз.
Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).
«Міністерство економіки проводило окреме дослідження, і ми встановили, що нам потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників на ринку праці», — заявила вона.
Бережна додала, що «величезним полем» для співпраці і уряду, і бізнесу, і громадських організацій є створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці.
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За її словами, в Україні вже є програми перенавчання та ваучерів, а також існує Coursera та її проєкт підвищення кваліфікації Reskill, у рамках якого надаються 30 тис. стипендій.
«Але водночас це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Чи це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв’язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи то це жінки, які не можуть поєднувати сімейні обов’язки та робочі обов’язки», — наголосила Бережна.
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Тому, як вважає заступниця міністра, величезна концентрація роботи має бути виконана, щоб активувати ці групи економічно неактивного населення.
Нагадаємо, дефіцит кадрів змушує роботодавців усе частіше пропонувати вакансії шукачам без досвіду. У вересні 43% від усіх вакансій були розміщені для кандидатів, які не мають досвіду роботи. Для порівняння, у вересні 2023 року їх було 36%. Ще одна відповідь на дефіцит кадрів — збільшення кількості дистанційної роботи на 3%.
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В Державній службі зайнятості повідомили, що на сьогодні дефіцит кадрів спостерігається в переробній промисловості, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, будівництві та охороні здоров’я.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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