Економічне бронювання не вирішить проблему з дефіцитом кадрів — думка — Finance.ua
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Економічне бронювання не вирішить проблему з дефіцитом кадрів — думка

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Дефіцит кадрів — це головний виклик для промислових підприємств України, адже зараз вони стикнулись із ситуацією, коли не можуть збільшити виробництво через нестачу працівників. Про це у інтерв’ю Forbes розповів генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.
«Від початку війни було мобілізовано 9000 наших співробітників, це 16% персоналу. Чому? Бо мобілізувати чоловіків на великому прозорому підприємстві набагато простіше. Тому треба думати, як саме для прозорих компаній розвʼязувати цю проблему. У нас, як у стратегічного підприємства, є бронь на 50% співробітників. Але вона не виправила ситуацію», — каже Риженков.
Він пояснив, що підготовка спеціаліста зазвичай займає 2−3 роки, тому компанія просто не встигає підготувати нові кадри. Натомість, економічне бронювання, яке пропонують чиновники, не вирішить проблему з дефіцитом кадрів, а лише розділить суспільство.
«Економічне бронювання несе політично-соціальні ризики і може розділити суспільство. Крім того, у нас багато працівників, які заробляють від 15 до 30 тис. грн. Вони вже не підпадають під економічну бронь, але є дуже важливими для нас. Тому саме по собі економічне бронювання проблему не розв’яже: має бути комплекс рішень, який дасть змогу економіці функціонувати й водночас залучати достатньо людей в армію», — переконаний Риженков.
Як відомо, раніше з’явилася інформація, що в Офісі президента відмовилися від ідеї «економічного бронювання», яка передбачає бронювання тільки для українців з високими зарплатами. Такий підхід викликав хвилю критики серед військових, експертів і населення. Але пізніше окремі чиновники все ж повернулися до цієї ідеї.
За матеріалами:
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