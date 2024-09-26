Кличко поскаржився на дефіцит робочих рук у Києві — Finance.ua

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Кличко поскаржився на дефіцит робочих рук у Києві

Казна та Політика
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Кличко поскаржився на дефіцит робочих рук у Києві
Кличко поскаржився на дефіцит робочих рук у Києві
Для якісного функціонування всіх сервісів та комунальних служб столиці не вистачає працівників. Через мобілізацію дефіцит кадрів спостерігається у самих різних структурах, і ситуація лише загострюється. Кількість вакансій тільки зростає, а кількість шукачів роботи лише зменшується.
Про нестачу робочих рук у столиці в ефірі телеканалу Київ24 розповів міський голова Києва Віталій Кличко. За його інформацією, наразі кількість вакансій сягає 6,5 тисяч.
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«Це пов’язано з війною, адже понад 120 тисяч киян одягли військову форму, взяли зброю та захищають нашу державу. З мобілізацією пов’язано те, що у нас не вистачає працівників переважно чоловічих професій. Дефіцит кадрів великий — на сьогоднішній день це 6500 тисяч вакансій. Водії, машиністи метро, будівельники, працівники ЖКГ. Ми забезпечуємо життєдіяльність нашого міста обмеженим числом працівників, але зараз також робимо все, щоб також навчати жінок чоловічим професіям», — повідомив Кличко.
Про нестачу кадрів впродовж останніх місяців повідомляв Київський метрополітен, де дефіцит не тільки машиністів, а й фахівців, без яких функціонування метро неможливо — слюсарів, електромонтерів, електромеханіків. Жінки в метро дійсно працюють на чоловічих посадах, але їх не так багато. Відкриті вакансії у «Київміськсвітло», де шукають інженерів, електромонтерів та диспетчерів. Робочих рук не вистачає і в «Київпастрансі» — і справа не тільки у водіях, а й у механіках, монтерах, токарях.
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Нагадаємо, у київському метро були змушені зменшувати кількість поїздів на лініях через мобілізацію їхніх працівників та відсутність бронювання. Нестача кадрів відчувається на всіх напрямках — не вистачає машиністів електромеханіків, токарів та слюсарів. Як зазначили у КП «Київський метрополітен», причиною збільшення кількості вакансій є вимушена міграція, специфіка професій та мобілізаційна робота у зв’язку з військовим становищем. КП намагається вирішити проблему та прагне залучати до роботи випускників закладів профільної освіти та міські центри зайнятості. Однак швидко такі справи не робляться і вочевидь швидко закрити дефіцит наразі неможливо, оскільки тих же машиністів треба навчати щонайменше рік.
За матеріалами:
Informator
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