Безработица в ЕС: в каких странах больше всего безработных — Finance.ua

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Безработица в ЕС: в каких странах больше всего безработных

Личные финансы
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Безработица в ЕС: в каких странах больше всего безработных
Безработица в ЕС: в каких странах больше всего безработных
Уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных изменений составил 6,3% в сентябре 2024 года, снизившись с 6,6% в сентябре 2023 года. По данным Евростата, уровень безработицы в ЕС составил 5,9% в сентябре 2024 года против 6,1% в сентябре 2023 года.
Об этом сообщает Staffing Industry Analysts.

Где самый высокий уровень безработицы

В сентябре этого года самый высокий уровень безработицы был в:
  • Испании — 11,2%;
  • Греции — 9,3%;
  • Швеции — 8,5%;
  • Словакии — 5,2%;
  • Венгрии — 4,5%;
  • Польше — 2,9%.
Самый низкий — в Чехии — 2,8%.
По оценкам Евростата, в сентябре в ЕС безработными оказались 13,042 млн человек, в том числе 10,8 млн в еврозоне. По сравнению с августом количество людей без работы увеличилось на 61 тыс. в ЕС и на 13 тыс. в еврозоне, тогда как по сравнению с августом прошлого года оно сократилось на 226 тыс. в ЕС и на 330 тыс. в еврозоне.

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Среди молодежи уровень безработицы в ЕС вырос до 14,8% в сентябре с 14,5% в августе. Таким образом, в ЕС без работы осталось 2,861 млн человек в возрасте до 25 лет по сравнению с 2,287 млн ​​в еврозоне.
Напомним, с 2026 года в Чехии существенно изменится структура пособия по безработице. В настоящее время пособие за первые два месяца составляет 65% предыдущей чистой заработной платы, следующие два месяца — 50%, а остальные выплаты — 45%. Новый размер пособия будет составлять 80% в первом периоде, 50% во втором и 45%.

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Правительство Украины одобрило Стратегию восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства (МСП) на период до 2027 года, а также утвердило операционный план мер по ее реализации на 2024−2027 годы. Это решение должно снизить уровень безработицы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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