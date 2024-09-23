В Украине увеличат минимальную помощь по безработице, но не для всех — Finance.ua

В Украине увеличат минимальную помощь по безработице, но не для всех Сегодня 13:02 — Казна и Политика

В Украине увеличат минимальную помощь по безработице, но не для всех

Государственный центр занятости принял решение о повышении минимального размера пособия по безработице. В случае регистрации в Минюсте оно вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Об этом заявил РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный на сайте ФПУ для обсуждения.

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Согласно проекту, минимальный размер пособия по безработице вырастет с 2500 гривен до 3000 гривен для тех, кто имеет семь месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев, а также для зарегистрированных внутриперемещенных лиц.

В то же время для людей без стажа размер останется на уровне 1500 гривен.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. По данным Государственной службы занятости, количество официальных безработных в Украине за 2023 год сократилось вдвое — до 96,1 тысячи.

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В августе 2024 года было зарегистрировано 104,7 безработных (из которых 80,6 тысячи — женщины), помощь получали 55,9 тысячи человек.

Но реальная безработица в Украине значительно выше. По прогнозу правительства, постепенная адаптация производителей к новым условиям деятельности, повышению экономической активности и увеличению рабочих мест, в том числе за счет большего привлечения женщин, станет дополнительным фактором восстановления потребительского спроса и будет способствовать постепенному уменьшению уровня безработицы в 2025 году до 17,7%. То есть работу будут искать около 2 млн человек.

Справка Finance.ua:

за год самые важные критерии при выборе работодателя почти не изменились для большинства украинцев. Первым и самым главным остается размер зарплаты — этот параметр является ключевым при выборе вакансии для 85% соискателей (по сравнению с 80% в 2023 году). Наибольшее количество кандидатов по всей Украине (30%) полностью устроит зарплата в размере от 25 000 до 40 000 гривен;

самый большой рост зарплат в Украине сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.



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