В каких странах ЕС самая большая безработица (инфографика) — Finance.ua

В каких странах ЕС самая большая безработица (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

В каких странах ЕС самая большая безработица (инфографика)

В ноябре 2024 года сезонно скорректированный уровень безработицы в еврозоне составил 6,3%, стабильный по сравнению с октябрем 2024 года и снизился с 6,5% в ноябре 2023 года. Такие цифры обнародовал Евростат статистическое бюро Европейского союза.

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По оценкам Евростата, в ноябре 2024 года в ЕС безработными были 12,968 млн человек, из которых 10,819 млн в еврозоне.

По сравнению с октябрем 2024 года безработица снизилась на 16 тысяч в ЕС и на 39 тысяч в еврозоне.

По сравнению с ноябрем 2023 года безработица снизилась на 295 тысяч в ЕС и на 333 тысячи в еврозоне.

Молодежная безработица

В ноябре 2024 года 3,013 миллиона молодых людей (до 25 лет) были безработными в ЕС, из которых 2,423 миллиона были в еврозоне.

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В ноябре 2024 года уровень безработицы среди молодежи составил 15,3% в ЕС против 15,2% в октябре 2024 года и 15,0% в еврозоне, стабильный по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с октябрем 2024 года безработица среди молодежи выросла на 24 тысяч в ЕС и на 2 тысяч в еврозоне.

По сравнению с ноябрем 2023 года безработица среди молодежи выросла на 159 тысяч в ЕС и на 101 тысяч в еврозоне.

Безработица по полу

Уровень безработицы среди женщин в ЕС составил 6,1%, он стабилен по сравнению с предыдущим месяцем.

А уровень безработицы среди мужчин составил 5,7%, также стабильный по сравнению с октябрем 2024 года.

В еврозоне уровень безработицы среди женщин составил 6,5%, а уровень безработицы среди мужчин — 6,1%, оба стабильны по сравнению с октябрем 2024 года.

инфографика Евростат

Евростат публикует согласованные уровни безработицы для отдельных государств-членов ЕС, зоны евро и ЕС. Эти уровни безработицы базируются на определении, рекомендованном Международной организацией труда (МОТ). Измерение основано на согласованном источнике данных, Опросе рабочей силы Европейского Союза (LFS).

Согласно определению МОТ, Евростат определяет безработных как лиц в возрасте от 15 до 74 лет, которые:

остаются без работы;

готовы начать работу в ближайшие две недели;

активно искали работу в последние четыре недели.

Напомним, ранее мы писали , что в странах Европы принята почасовая оплата работы сотрудников. Дело в том, что такой способ оплаты считается наиболее справедливым, поэтому его и применяют в Евросоюзе.

Самые высокие средние зарплаты в Европе:

Швейцария — 8 148 евро; Норвегия — 7 094 евро; Дания — 6 068 евро; Люксембург — 5 462 евро; Бельгия — 4 511 евро; Швеция — 4 338 евро; Финляндия — 4 031 евро; Нидерланды — 3 975 евро; Франция — 3 929 евро; Германия — 3 812 евро.

Самые низкие средние зарплаты в странах Европы:

Албания — 422 евро; Болгария — 637 евро; Сербия — 723 евро; Румыния — 742 евро; Черногория — 844 евро; Босния и Герцеговина — 861 евро; Литва — 880 евро; Латвия — 1 053 евро; Венгрия — 1 066 евро; Польша — 1 114 евро.

В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.

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