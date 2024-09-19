Середні зарплати в країнах Європи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Середні зарплати в країнах Європи

Особисті фінанси
66
Середні зарплати в країнах Європи
Середні зарплати в країнах Європи
Середня зарплата та загалом фінансова винагорода в Україні суттєво відрізняється від Європи.
Finance.ua в статті Які в Європі середні зарплати (порівняння з Україною) розповів про середні зарплати в країнах Європи.
Багато українців через повномасштабне вторгнення рф вимушені були виїхати до країн Європи. Деякі з них вже знайшли роботу, яка традиційно оплачується значно вище, ніж в Україні. Утім, тут треба також звертати увагу на ціни, які значно вище в Європі, ніж у нас, а також на податки.

Подорожуйте за кордоном без турбот. Зелена Картка — ваш надійний захист.👉 Замовляйте на Finance.ua вже зараз 👈

Цікаво, що в країнах Європи заведено оплачувати працю співробітнику погодинно. Справа в тому, що такий спосіб оплати вважається найбільш справедливим, тому його і застосовують в Євросоюзі.
Отже, якщо брати найвищі середні зарплати в Європі, то тут ситуація в топ-10 країн наступна:
  1. Швейцарія — 8 148 євро;
  2. Норвегія — 7 094 євро;
  3. Данія — 6 068 євро;
  4. Люксембург — 5 462 євро;
  5. Бельгія — 4 511 євро;
  6. Швеція — 4 338 євро;
  7. Фінляндія — 4 031 євро;
  8. Нідерланди — 3 975 євро;
  9. Франція — 3 929 євро;
  10. Німеччина — 3 812 євро.
Найнижчі середні зарплати в країнах Європі такі:
  1. Албанія — 422 євро;
  2. Болгарія — 637 євро;
  3. Сербія — 723 євро;
  4. Румунія — 742 євро;
  5. Чорногорія — 844 євро;
  6. Боснія та Герцеговина — 861 євро;
  7. Литва — 880 євро;
  8. Латвія — 1 053 євро;
  9. Угорщина — 1 066 євро;
  10. Польща — 1 114 євро.
У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.
Що стосується найвищої погодинної оплати праці, то тут ситуація має такий вигляд:
  1. Норвегія — 54 євро;
  2. Швейцарія — 52 євро;
  3. Данія — 44 євро;
  4. Бельгія — 41 євро;
  5. Швеція — 40 євро.
Найнижча погодинна оплата праці в таких країнах:
  1. Албанія — 2,4 євро;
  2. Болгарія — 4,7 євро;
  3. Сербія — 5,25 євро;
  4. Чорногорія — 5,54 євро;
  5. Боснія та Герцеговина — 5,65 євро.
Варто також зазначити й про податок у країнах Європи. Наприклад, у Швеції ставка прибуткового податку становить майже 60%. Якщо брати до уваги інші країни Європи то в Бельгії, наприклад, це 53,7%, у Нідерландах — 52%, у Данії — 51,5% та в Великій Британії — 50%. Найнижчий мінімальний податок у Болгарії — 10%. Загалом, в Європі податкова ставка становить 33%.
Якщо брати зарплати, спираючись на професії, то, наприклад, в Норвегії найбільше отримують медики, IT-фахівці та працівники нафтових компаній. У Німеччині найбільша зарплата у фінансистів, лікарів та працівників страхових компаній. У Франції великі зарплати у IT-сфері, бухгалтерів та працівників на виробництві.
Якщо брати до уваги певні професії та їхню оплату праці, то тут ситуація така:
  • фінансисти — (від 4,5 тис. до 6,5 тис. євро);
  • юрист — (від 3,5 тис. до 5 тис. євро);
  • інженер-економіст — (від 1,5 тис. до 3 тис. євро);
  • IT-сфера — (від 1,5 тис. до 4 тис. євро).
Шукаєте доступний кредит у банку? Всі вигідні пропозиції ринку в одному каталозі:

Обрати кредит 🧐

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.