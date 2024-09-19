Середні зарплати в країнах Європи — Finance.ua

Середні зарплати в країнах Європи
Середня зарплата та загалом фінансова винагорода в Україні суттєво відрізняється від Європи.
Finance.ua в статті Які в Європі середні зарплати (порівняння з Україною) розповів про середні зарплати в країнах Європи.
Багато українців через повномасштабне вторгнення рф вимушені були виїхати до країн Європи. Деякі з них вже знайшли роботу, яка традиційно оплачується значно вище, ніж в Україні. Утім, тут треба також звертати увагу на ціни, які значно вище в Європі, ніж у нас, а також на податки.
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Цікаво, що в країнах Європи заведено оплачувати працю співробітнику погодинно. Справа в тому, що такий спосіб оплати вважається найбільш справедливим, тому його і застосовують в Євросоюзі.
Отже, якщо брати найвищі середні зарплати в Європі, то тут ситуація в топ-10 країн наступна:
- Швейцарія — 8 148 євро;
- Норвегія — 7 094 євро;
- Данія — 6 068 євро;
- Люксембург — 5 462 євро;
- Бельгія — 4 511 євро;
- Швеція — 4 338 євро;
- Фінляндія — 4 031 євро;
- Нідерланди — 3 975 євро;
- Франція — 3 929 євро;
- Німеччина — 3 812 євро.
Найнижчі середні зарплати в країнах Європі такі:
- Албанія — 422 євро;
- Болгарія — 637 євро;
- Сербія — 723 євро;
- Румунія — 742 євро;
- Чорногорія — 844 євро;
- Боснія та Герцеговина — 861 євро;
- Литва — 880 євро;
- Латвія — 1 053 євро;
- Угорщина — 1 066 євро;
- Польща — 1 114 євро.
У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.
Що стосується найвищої погодинної оплати праці, то тут ситуація має такий вигляд:
- Норвегія — 54 євро;
- Швейцарія — 52 євро;
- Данія — 44 євро;
- Бельгія — 41 євро;
- Швеція — 40 євро.
Найнижча погодинна оплата праці в таких країнах:
- Албанія — 2,4 євро;
- Болгарія — 4,7 євро;
- Сербія — 5,25 євро;
- Чорногорія — 5,54 євро;
- Боснія та Герцеговина — 5,65 євро.
Варто також зазначити й про податок у країнах Європи. Наприклад, у Швеції ставка прибуткового податку становить майже 60%. Якщо брати до уваги інші країни Європи то в Бельгії, наприклад, це 53,7%, у Нідерландах — 52%, у Данії — 51,5% та в Великій Британії — 50%. Найнижчий мінімальний податок у Болгарії — 10%. Загалом, в Європі податкова ставка становить 33%.
Якщо брати зарплати, спираючись на професії, то, наприклад, в Норвегії найбільше отримують медики, IT-фахівці та працівники нафтових компаній. У Німеччині найбільша зарплата у фінансистів, лікарів та працівників страхових компаній. У Франції великі зарплати у IT-сфері, бухгалтерів та працівників на виробництві.
Якщо брати до уваги певні професії та їхню оплату праці, то тут ситуація така:
- фінансисти — (від 4,5 тис. до 6,5 тис. євро);
- юрист — (від 3,5 тис. до 5 тис. євро);
- інженер-економіст — (від 1,5 тис. до 3 тис. євро);
- IT-сфера — (від 1,5 тис. до 4 тис. євро).
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