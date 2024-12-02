Уровень безработицы в ЕС: в каких странах больше всего и меньше всего безработных — Finance.ua
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Уровень безработицы в ЕС: в каких странах больше всего и меньше всего безработных

Личные финансы
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Уровень безработицы в ЕС: в каких странах больше всего и меньше всего безработных
Уровень безработицы в ЕС: в каких странах больше всего и меньше всего безработных
В октябре уровень безработицы в Европейском Союзе остался на уровне 5,9%, как и в сентябре. Однако по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года он снизился на 0,2%.
Об этом сообщает ČTK со ссылкой на отчет Евростата.
Безработица в Чехии по сравнению с сентябрем упала на 0,2% до 2,6%. Таким образом, в Чехии самый низкий уровень безработицы из двадцати семи стран.

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Безработица в еврозоне также осталась на том же уровне по сравнению с сентябрем, на уровне 6,3%. В годовом исчислении он снизился на 0,3 п.п.
На второй строчке рейтинга с самой низкой безработицей — Мальта. В сентябре уровень безработицы оставался на уровне трех процентов.
В октябре в Испании был самый высокий уровень безработицы — 11,2%. Далее следует Греция с безработицей на уровне 9,8%. Финляндия занимает третье место в ЕС — 8,8%.

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Уровень безработицы среди женщин в ЕС в октябре составил 6,1%, что соответствует показателю предыдущего месяца. Среди мужчин — 5,7%, что на 0,1% меньше, чем в сентябре. В еврозоне уровень безработицы среди женщин составил 6,5%, а среди мужчин — 6,1%. В обоих случаях значение по сравнению с сентябрем не изменилось.
Напомним, уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных изменений составил 6,3% в сентябре 2024 года, снизившись с 6,6% в сентябре 2023 года. По данным Евростата уровень безработицы в ЕС составил 5,9% в сентябре 2024 года против 6,1% в сентябре 2023 года. В сентябре этого года самый высокий уровень безработицы был в: Испании — 11,2%; Греции — 9,3%; Швеции — 8,5%; Словакии — 5,2%; Венгрии — 4,5%; Польше — 2,9%. Самый низкий — в Чехии — 2,8%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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