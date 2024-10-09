Уровень безработицы в Чехии вырос: в каких городах больше всего безработных — Finance.ua

Уровень безработицы в Чехии вырос: в каких городах больше всего безработных Сегодня 17:20 — Личные финансы

Уровень безработицы в Чехии вырос: в каких городах больше всего безработных

В сентябре уровень безработицы в Чехии вырос до 3,9% с 3,8% в августе. По сравнению с прошлым годом он вырос на 0,3%.

Об этом свидетельствуют данные Бюро труда Чехии, сообщает ČTK.

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По мнению аналитиков, рост безработицы свидетельствует о слабых показателях чешской экономики, которая не создает достаточно новых рабочих мест.

В сентябре самый высокий уровень безработицы был в Устецком крае, где 6,2% людей искали работу, о самой низкой безработице сообщила Прага — 2,9%.

Без работы на конец сентября осталось 290 905 человек, что на 4 585 больше, чем в прошлом месяце. Но выросло и количество вакансий, по сравнению с августом, их выросло на 1400 до 264 654.

По данным Управления занятости, в сентябре данные показали приход на рынок труда примерно 3000 выпускников школ.

«Когда экономика в хорошем состоянии, у рынка труда нет проблем с созданием достаточного количества рабочих мест и быстрым трудоустройством молодых людей. Однако сейчас это не так. В то время как в прошлом году в конце сентября в службах занятости было зарегистрировано 16 500 выпускников, в этом году было 19,3 тыс.», — отметил главный экономист Deloitte Дэвид Марек.

«Поскольку экономический рост слишком медленный, чтобы быстро создавать новые рабочие места, безработица будет продолжать расти до конца этого года. В сентябре этого года уровень безработицы самый высокий за последние восемь лет», — сказал главный экономист Creditas Bank Петр Дуфек.

В ближайшие месяцы аналитики ожидают незначительного роста безработицы из-за прекращения сезонных работ.

«Доля безработных достигнет примерно 4,1%, что вернет нас по параметрам рынка труда в 2018 год. На следующий год мы продолжаем рассчитывать на безработицу с кульминацией и последующим спадом, когда начнется восстановление экономики. создать больше новых рабочих мест», — сказал главный экономист ČTK UniCredit Bank Павел Собишек.

На рынке труда сохраняются региональные отличия. Самый высокий уровень безработицы был в Мостеке, где он достиг 8,6%. Самая маленькая доля безработных была в районе Прага-Восток, где 1,5% людей искали работу. В сентябре в Чехии на одну вакансию приходилось в среднем 1,1 искателя. Наибольшее избыточное давление на рынок труда было в Карвинском — 10,2 претендента на одно место. Меньше всего безработных по предложению мест в Младоболеславском и Прага-Восточном и Прага-Западном округах, а именно 0,3 претендента на место.

Уровень безработицы в Чехии:

Август 2024 Сентябрь 2024 Доля безработных (в процентах) 3.8 3.9 Количество безработных 286 320 (264 675) 290 905 (268 701) Количество вакансий 263 247 264 654

Цифры в скобках указывают количество свободных претендентов от 15 до 64 лет, которые могут приступить к работе сразу.

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