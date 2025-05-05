Наиболее востребованные профессии на рынке труда — данные Службы занятости Сегодня 08:03 — Личные финансы

Наиболее востребованные профессии на рынке труда — данные Службы занятости

Наиболее востребованные профессии в Украине: продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.

Об этом сообщает Служба занятости.

В общем востребованные профессии делятся на четыре большие категории:

для работников сферы торговли и услуг;

для квалифицированных рабочих;

для профессионалов;

для неквалифицированных рабочих.

Если говорить о работниках сферы обслуживания и услуг, то чаще всего речь идет о:

продавцах;

администраторах;

поварах;

торговых представителях;

бариста;

официантах.

Большой спрос на этим профессии обусловлен текучкой кадров, пояснили в Службе занятости.

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В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы:

водители;

слесари;

комплектовщики;

швеи;

электрики.

В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на:

бухгалтеров;

инженеров;

врачей;

технологов;

учителей;

экономистов.

«Бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переобучения нужны заметные деньги и время», — отметили в пресс-службе ведомства.

Среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на:

грузчиков;

уборщиков;

кладовщиков;

подсобных работников

В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно невысокая заработная плата.

Если же говорить о категориях в целом, то наиболее дефицитны представители второй и третьей групп (т.е. квалифицированные рабочие и профессионалы).

Напомним, в 2025 году украинцы ищут не только достойную оплату труда, но и стабильность, гибкий график и удовлетворение от своей профессии. Главное для них — высокая, конкурентная зарплата, большинство хочет зарабатывать от 30 до 50 тысяч гривен. Однако самым важным фактором становится возможность адаптировать работу под собственный образ жизни, говорится в опросе, который провела платформа OLX Работа в марте 2025 года.

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