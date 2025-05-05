Наиболее востребованные профессии на рынке труда — данные Службы занятости
Наиболее востребованные профессии в Украине: продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.
Об этом сообщает Служба занятости.
В общем востребованные профессии делятся на четыре большие категории:
- для работников сферы торговли и услуг;
- для квалифицированных рабочих;
- для профессионалов;
- для неквалифицированных рабочих.
Если говорить о работниках сферы обслуживания и услуг, то чаще всего речь идет о:
- продавцах;
- администраторах;
- поварах;
- торговых представителях;
- бариста;
- официантах.
Большой спрос на этим профессии обусловлен текучкой кадров, пояснили в Службе занятости.
В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы:
- водители;
- слесари;
- комплектовщики;
- швеи;
- электрики.
В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на:
- бухгалтеров;
- инженеров;
- врачей;
- технологов;
- учителей;
- экономистов.
«Бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переобучения нужны заметные деньги и время», — отметили в пресс-службе ведомства.
Читайте также
Среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на:
- грузчиков;
- уборщиков;
- кладовщиков;
- подсобных работников
В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно невысокая заработная плата.
Если же говорить о категориях в целом, то наиболее дефицитны представители второй и третьей групп (т.е. квалифицированные рабочие и профессионалы).
Напомним, в 2025 году украинцы ищут не только достойную оплату труда, но и стабильность, гибкий график и удовлетворение от своей профессии. Главное для них — высокая, конкурентная зарплата, большинство хочет зарабатывать от 30 до 50 тысяч гривен. Однако самым важным фактором становится возможность адаптировать работу под собственный образ жизни, говорится в опросе, который провела платформа OLX Работа в марте 2025 года.
Поделиться новостью