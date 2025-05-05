Наиболее востребованные профессии на рынке труда — данные Службы занятости — Finance.ua
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Наиболее востребованные профессии на рынке труда — данные Службы занятости

Личные финансы
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Наиболее востребованные профессии на рынке труда — данные Службы занятости
Наиболее востребованные профессии на рынке труда — данные Службы занятости
Наиболее востребованные профессии в Украине: продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.
Об этом сообщает Служба занятости.
В общем востребованные профессии делятся на четыре большие категории:
  • для работников сферы торговли и услуг;
  • для квалифицированных рабочих;
  • для профессионалов;
  • для неквалифицированных рабочих.
Если говорить о работниках сферы обслуживания и услуг, то чаще всего речь идет о:
  • продавцах;
  • администраторах;
  • поварах;
  • торговых представителях;
  • бариста;
  • официантах.
Большой спрос на этим профессии обусловлен текучкой кадров, пояснили в Службе занятости.
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В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, наиболее востребованы:
  • водители;
  • слесари;
  • комплектовщики;
  • швеи;
  • электрики.
В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на:
  • бухгалтеров;
  • инженеров;
  • врачей;
  • технологов;
  • учителей;
  • экономистов.
«Бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переобучения нужны заметные деньги и время», — отметили в пресс-службе ведомства.
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Среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на:
  • грузчиков;
  • уборщиков;
  • кладовщиков;
  • подсобных работников
В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно невысокая заработная плата.
Если же говорить о категориях в целом, то наиболее дефицитны представители второй и третьей групп (т.е. квалифицированные рабочие и профессионалы).
Напомним, в 2025 году украинцы ищут не только достойную оплату труда, но и стабильность, гибкий график и удовлетворение от своей профессии. Главное для них — высокая, конкурентная зарплата, большинство хочет зарабатывать от 30 до 50 тысяч гривен. Однако самым важным фактором становится возможность адаптировать работу под собственный образ жизни, говорится в опросе, который провела платформа OLX Работа в марте 2025 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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