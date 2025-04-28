15 профессий, о которых вы не слышали, но за которые будут платить от $100 тыс. в 2025 году — Finance.ua

15 профессий, о которых вы не слышали, но за которые будут платить от $100 тыс. в 2025 году
Forbes составил список из 15 профессий, для которых еще не существует точного названия, но за которые уже готовы платить более $100 000 в 2025 году.
Профессионалы, быстро адаптирующиеся к автоматизации, искусственному интеллекту и требованиям устойчивости, уже сегодня занимают высокооплачиваемые должности, которых не существовало еще десять лет назад. Прогнозируется, что к 2030 году сотни миллионов работников сменят работу из-за автоматизации, а более миллиарда потребуют переквалификации. Эта значительная трансформация приводит к появлению новых, динамических ролей, сочетающих технические знания с ориентацией на потребности человека. Вот 15 новейших профессий с высоким доходом, которые стоит рассмотреть.
AI Prompt Engineer
Зарплата составляет более $150 тыс., работа призвана преодолеть разрыв между человеческой креативностью и машинным интеллектом. Основные обязанности:
- Создавать и совершенствовать подсказки, которые оптимизируют производительность ИИ.
- Сформировать бизнес-потребности в запросах, которые ИИ считает.
- Использовать инструменты ИИ в таких отраслях как здравоохранение, финансы и розничная торговля.
- Обладать машинным обучением, лингвистической точностью, креативно решать проблемы.
Главный специалист по устойчивому развитию
Зарплата от $300 тыс. до $500 тыс., задача специалиста превращать ответственность за окружающую среду в бизнес-стратегию. Основные обязанности:
- Разрабатывать и внедрять инициативы по сокращению углерода.
- Согласовывать деятельность со стандартами ESG (Environmental, Social, Governance).
- Возглавить переход к циркулярной экономике во всех отделах.
- От кандидата ожидают интерес к экологии, нормативные знания этой сферы, лидерство и готовность управлять рисками.
Менеджер цифрового рабочего места
Зарплата составляет от $120 тыс. до $200 тыс. работник определяет, как, где и когда происходит работа в гибридном мире. Основные обязанности:
- Управление платформами, поддерживающими удаленное сотрудничество.
- Внедрять кибербезопасность и виртуальные рабочие процессы.
- Воспитывать культуру гибкости и продуктивности.
- Важно также свободно владеть технической платформой и быть организованным.
Руководитель отдела удаленного опыта работы
Зарплата от $150 тыс. до $250 тыс., работник создает человекоориентированный опыт в распределенных командах. Основные обязанности:
- Разрабатывать инклюзивные стратегии виртуального обучения и привлечения.
- Содействовать карьерному росту в удаленных средах.
- Преодолеть изоляцию с помощью инициатив и цифрового подключения.
- Создание культуры, работа с людьми, психологическая проницательность и свободное владение техникой HR.
Представитель по вопросам этики ИИ
Зарплата составляет более $200 тыс., а специалист гарантирует, что ИИ служит человечеству, а не наоборот. Основные обязанности:
- Выстраивать алгоритмы проверки на пристрастность и справедливость.
- Создать систему управления ИИ и нравственные границы.
- Согласовывать инновации в области АІ с социальной ответственностью.
- Важно также знание систем искусственного интеллекта, соответствие законодательству/нормативным нормам и привлечение заинтересованных сторон.
Менеджер по циклической экономике
Зарплата от $130 тыс. до $220 тыс., должность переосмысливает процесс производства для экономики и ставит его на первое место. Основные обязанности:
- Проектировать замкнутые цепи поставок.
- Продлевать жизненный цикл продукта и уменьшать отходы.
- Внедрять инновации в устойчивые бизнес-модели.
- Важные навыки для кандидата — материаловедение, системное мышление и межотраслевое сотрудничество.
Специалист по информационной грамотности
Зарплата от $140 тыс. до $220 тыс., работа заключается в раскрытии потенциала компании благодаря знанию данных. Основные обязанности:
- Сделать аналитику доступной для нетехнических команд.
- Управление образовательными инициативами по принятию решений на основе данных.
- Создавать фреймворки для демократизации инсайтов.
- Анализировать данные, общаться, обучать взрослых и уметь вести переговоры.
Руководитель дизайна опыта
Зарплата от $180 тыс. до $250 тыс. работник должен повысить лояльность к бренду благодаря эмоционально резонансному дизайну. Основные обязанности:
- Составлять карту бесперебойных связей между клиентами лично или в цифровом поле.
- Интегрировать UX-исследования в бизнес-стратегию.
- Измерить эмоциональное и функциональное влияние дизайна.
- Главные навыки для кандидата — сервис-дизайн, эмпатия, исследования пользователей и креативная стратегия.
Начальник отдела персонализации
Зарплата от $200 тыс. до $350 тыс. работник обеспечивает индивидуальный опыт в экономике внимания. Основные обязанности:
- Создавать системы для гиперцелевого привлечения клиентов.
- Использовать ИИ, чтобы рекомендовать, персонализировать и радовать клиентов.
- Сбалансировать персонализацию по регулированию конфиденциальности.
- Важно иметь представление о законодательстве по конфиденциальности и анализе поведения клиентов.
Специалист по прогнозной аналитике
Зарплата от $160 тыс. до $240 тыс., специалист предусматривает возможности еще до появления. Основные обязанности:
- Прогнозировать изменения в бизнесе и поведении клиентов.
- Создавать прогнозные модели для разработки стратегии.
- Преобразовывать сложные данные в действенные сценарии.
- Важно владеть статистическим моделированием, машинным обучением, бизнес-аналитикой.
Аналитик квантовых вычислений
Зарплата от $150 тыс. до $250 тыс., использует мощности вычислений следующего поколения. Основные обязанности:
- Оценивать случаи квантового использования для реальных проблем.
- Сотрудничать с физиками и инженерами для тестирования программ.
- Перекладывать теоретические модели на бизнес-последствия.
- Иметь навыки по квантовой механике, информатике, математическому моделированию.
Главный внештатный специалист по интеграции
Зарплата от $140 тыс. до $230 тыс., специалист объединяет штатные команды с талантами на фрилансе. Основные обязанности:
- Создавать системы для гибридной рабочей силы.
- Создание платформ для подключения подрядчиков и сотрудничества.
- Согласовывать работу фрилансеров с целями компании.
- Важно уметь управлять талантами, интегрировать платформы, иметь знания по соответствующему законодательству и уметь разрабатывать стратегии в отношении работников.
Дизайнер сотрудничества человека и ИИ
Зарплата от $160 тыс. до $260 тыс., работа гарантирует, что люди и ИИ дополняют друг друга. Основные обязанности:
- Разрабатывать рабочие процессы, которые улучшают человеческие решения с помощью ИИ.
- Уменьшать разногласия между автоматизацией и введением в рабочий процесс человека.
- Отслеживать результаты сотрудничества для улучшения.
- Необходимы навыки дизайна UX, системного мышления, грамотности в сфере ИИ и понимание поведения человека.
Стратег климатических рисков
Зарплата от $180 тыс. до $280 тыс., специалист помогает компаниям справляться с изменениями, связанными с климатом. Основные обязанности:
- Моделировать климатические сценарии и их влияние на бизнес.
- Консультировать по стратегиям адаптации к климату.
- Сочетать климатическую информацию с инвестициями и оперативным планированием.
- Важные навыки по климатологии, управлению рисками, финансовому моделированию и знание политики.
Главный специалист по благосостоянию
Зарплата от $150 тыс. до $250 тыс., специалист помогает поддерживать психическое здоровье и баланс между работой и личной жизнью. Основные обязанности:
- Разрабатывать цельные программы оздоровления.
- Уменьшать истощение и улучшать условия для людей.
- Интегрировать здоровье, благосостояние и культуру между командами.
- Иметь знания по науке о здоровье, организационной психологии, привлечении работников и стратегии управления персоналом.
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