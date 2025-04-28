15 профессий, о которых вы не слышали, но за которые будут платить от $100 тыс. в 2025 году — Finance.ua

15 профессий, о которых вы не слышали, но за которые будут платить от $100 тыс. в 2025 году Сегодня 07:32 — Мир

15 профессий, о которых вы не слышали, но за которые будут платить от $100 тыс. в 2025 году

Forbes составил список из 15 профессий, для которых еще не существует точного названия, но за которые уже готовы платить более $100 000 в 2025 году.

Профессионалы, быстро адаптирующиеся к автоматизации, искусственному интеллекту и требованиям устойчивости, уже сегодня занимают высокооплачиваемые должности, которых не существовало еще десять лет назад. Прогнозируется, что к 2030 году сотни миллионов работников сменят работу из-за автоматизации, а более миллиарда потребуют переквалификации. Эта значительная трансформация приводит к появлению новых, динамических ролей, сочетающих технические знания с ориентацией на потребности человека. Вот 15 новейших профессий с высоким доходом, которые стоит рассмотреть.

AI Prompt Engineer

Зарплата составляет более $150 тыс., работа призвана преодолеть разрыв между человеческой креативностью и машинным интеллектом. Основные обязанности:

Создавать и совершенствовать подсказки, которые оптимизируют производительность ИИ.

Сформировать бизнес-потребности в запросах, которые ИИ считает.

Использовать инструменты ИИ в таких отраслях как здравоохранение, финансы и розничная торговля.

Обладать машинным обучением, лингвистической точностью, креативно решать проблемы.

Главный специалист по устойчивому развитию

Зарплата от $300 тыс. до $500 тыс., задача специалиста превращать ответственность за окружающую среду в бизнес-стратегию. Основные обязанности:

Разрабатывать и внедрять инициативы по сокращению углерода.

Согласовывать деятельность со стандартами ESG (Environmental, Social, Governance).

Возглавить переход к циркулярной экономике во всех отделах.

От кандидата ожидают интерес к экологии, нормативные знания этой сферы, лидерство и готовность управлять рисками.

Менеджер цифрового рабочего места

Зарплата составляет от $120 тыс. до $200 тыс. работник определяет, как, где и когда происходит работа в гибридном мире. Основные обязанности:

Управление платформами, поддерживающими удаленное сотрудничество.

Внедрять кибербезопасность и виртуальные рабочие процессы.

Воспитывать культуру гибкости и продуктивности.

Важно также свободно владеть технической платформой и быть организованным.

Руководитель отдела удаленного опыта работы

Зарплата от $150 тыс. до $250 тыс., работник создает человекоориентированный опыт в распределенных командах. Основные обязанности:

Разрабатывать инклюзивные стратегии виртуального обучения и привлечения.

Содействовать карьерному росту в удаленных средах.

Преодолеть изоляцию с помощью инициатив и цифрового подключения.

Создание культуры, работа с людьми, психологическая проницательность и свободное владение техникой HR.

Представитель по вопросам этики ИИ

Зарплата составляет более $200 тыс., а специалист гарантирует, что ИИ служит человечеству, а не наоборот. Основные обязанности:

Выстраивать алгоритмы проверки на пристрастность и справедливость.

Создать систему управления ИИ и нравственные границы.

Согласовывать инновации в области АІ с социальной ответственностью.

Важно также знание систем искусственного интеллекта, соответствие законодательству/нормативным нормам и привлечение заинтересованных сторон.

Менеджер по циклической экономике

Зарплата от $130 тыс. до $220 тыс., должность переосмысливает процесс производства для экономики и ставит его на первое место. Основные обязанности:

Проектировать замкнутые цепи поставок.

Продлевать жизненный цикл продукта и уменьшать отходы.

Внедрять инновации в устойчивые бизнес-модели.

Важные навыки для кандидата — материаловедение, системное мышление и межотраслевое сотрудничество.

Специалист по информационной грамотности

Зарплата от $140 тыс. до $220 тыс., работа заключается в раскрытии потенциала компании благодаря знанию данных. Основные обязанности:

Сделать аналитику доступной для нетехнических команд.

Управление образовательными инициативами по принятию решений на основе данных.

Создавать фреймворки для демократизации инсайтов.

Анализировать данные, общаться, обучать взрослых и уметь вести переговоры.

Руководитель дизайна опыта

Зарплата от $180 тыс. до $250 тыс. работник должен повысить лояльность к бренду благодаря эмоционально резонансному дизайну. Основные обязанности:

Составлять карту бесперебойных связей между клиентами лично или в цифровом поле.

Интегрировать UX-исследования в бизнес-стратегию.

Измерить эмоциональное и функциональное влияние дизайна.

Главные навыки для кандидата — сервис-дизайн, эмпатия, исследования пользователей и креативная стратегия.

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Начальник отдела персонализации

Зарплата от $200 тыс. до $350 тыс. работник обеспечивает индивидуальный опыт в экономике внимания. Основные обязанности:

Создавать системы для гиперцелевого привлечения клиентов.

Использовать ИИ, чтобы рекомендовать, персонализировать и радовать клиентов.

Сбалансировать персонализацию по регулированию конфиденциальности.

Важно иметь представление о законодательстве по конфиденциальности и анализе поведения клиентов.

Специалист по прогнозной аналитике

Зарплата от $160 тыс. до $240 тыс., специалист предусматривает возможности еще до появления. Основные обязанности:

Прогнозировать изменения в бизнесе и поведении клиентов.

Создавать прогнозные модели для разработки стратегии.

Преобразовывать сложные данные в действенные сценарии.

Важно владеть статистическим моделированием, машинным обучением, бизнес-аналитикой.

Аналитик квантовых вычислений

Зарплата от $150 тыс. до $250 тыс., использует мощности вычислений следующего поколения. Основные обязанности:

Оценивать случаи квантового использования для реальных проблем.

Сотрудничать с физиками и инженерами для тестирования программ.

Перекладывать теоретические модели на бизнес-последствия.

Иметь навыки по квантовой механике, информатике, математическому моделированию.

Главный внештатный специалист по интеграции

Зарплата от $140 тыс. до $230 тыс., специалист объединяет штатные команды с талантами на фрилансе. Основные обязанности:

Создавать системы для гибридной рабочей силы.

Создание платформ для подключения подрядчиков и сотрудничества.

Согласовывать работу фрилансеров с целями компании.

Важно уметь управлять талантами, интегрировать платформы, иметь знания по соответствующему законодательству и уметь разрабатывать стратегии в отношении работников.

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Дизайнер сотрудничества человека и ИИ

Зарплата от $160 тыс. до $260 тыс., работа гарантирует, что люди и ИИ дополняют друг друга. Основные обязанности:

Разрабатывать рабочие процессы, которые улучшают человеческие решения с помощью ИИ.

Уменьшать разногласия между автоматизацией и введением в рабочий процесс человека.

Отслеживать результаты сотрудничества для улучшения.

Необходимы навыки дизайна UX, системного мышления, грамотности в сфере ИИ и понимание поведения человека.

Стратег климатических рисков

Зарплата от $180 тыс. до $280 тыс., специалист помогает компаниям справляться с изменениями, связанными с климатом. Основные обязанности:

Моделировать климатические сценарии и их влияние на бизнес.

Консультировать по стратегиям адаптации к климату.

Сочетать климатическую информацию с инвестициями и оперативным планированием.

Важные навыки по климатологии, управлению рисками, финансовому моделированию и знание политики.

Главный специалист по благосостоянию

Зарплата от $150 тыс. до $250 тыс., специалист помогает поддерживать психическое здоровье и баланс между работой и личной жизнью. Основные обязанности:

Разрабатывать цельные программы оздоровления.

Уменьшать истощение и улучшать условия для людей.

Интегрировать здоровье, благосостояние и культуру между командами.

Иметь знания по науке о здоровье, организационной психологии, привлечении работников и стратегии управления персоналом.

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