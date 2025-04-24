Средние зарплаты в Польше: сколько можно зарабатывать в 2025 году — Finance.ua

Средние зарплаты в Польше: сколько можно зарабатывать в 2025 году Сегодня 08:07 — Мир

Средние зарплаты в Польше: сколько можно зарабатывать в 2025 году

Польша уже давно стала популярным направлением для заработка среди украинцев. В 2025 году средний уровень зарплат в стране снова вырос. Это связано со стабильным экономическим развитием, высоким спросом на квалифицированных работников и общим повышением благосостояния.

О том, сколько реально можно зарабатывать в Польше в 2025 году, рассказали специалисты одного из сервисов поиска работников и работы « Mobiletator ».

Какой размер средней зарплаты в Польше в 2025 году

По официальным данным Центрального статистического управления Польши (GUS), в первом квартале 2025 года средняя зарплата составила 7650 злотых брутто (свыше 84 тыс. грн). Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в расчетах учитываются не только основные оклады, но и премии, надбавки и данные до вычета налогов.

Однако важно понимать, что эта цифра охватывает и доходы руководителей и высокооплачиваемых специалистов, так что фактическая зарплата обычного работника обычно ниже. Например, если человек зарабатывает 7500 злотых брутто (82558 грн по нынешнему курсу), то после уплаты налогов получит «на руки» примерно 5400−5600 злотых (около 60 тыс. грн).

На уровень зарплат в 2025 году повлияли несколько факторов:

Минимальная зарплата выросла до 4 300 злотых брутто (около 47 333 грн), что на 13% больше, чем в 2024 году. Уровень безработицы остается низким — около 3%, поэтому у работников более сильные позиции на рынке. Стремительно развиваются ІТ, фармацевтика и строительство, где спрос на специалистов особенно высок.

Однако в сельском хозяйстве и сфере обслуживания рост зарплат не столь заметен.

Где в Польше платят самые высокие зарплаты

Оплата труда в Польше значительно отличается в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты:

в Варшаве (Мазовецкое воеводство) — около 9000 злотых брутто (99 070 грн);

в Катовице (Силезское воеводство) платят в среднем 7800 злотых (85861 грн);

в Кракове (Малопольское воеводство) — около 7600 (83 659 грн).

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В менее развитых регионах, таких как Свентокшиское или Подкарпатское воеводства, средние зарплаты не превышают 6000 злотых (66 047 грн) Разница между центром и периферией может достигать до 40%.

Какие налоги удерживаются с зарплаты работников

Налоги тоже оказывают существенное влияние на чистый доход. В Польше используются две ставки налога на доходы. В частности, 12% для годового заработка до 120 тысяч злотых и 32% для суммы, превышающей этот порог. К этому также прилагаются социальные взносы:

пенсионный (приблизительно 9,76%);

медицинское страхование (9%) и взнос на случай несчастных случаев (1,67%).

Таким образом, из зарплаты 7500 злотых брутто после всех отчислений работник получит около 5400−5600 злотых.

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Для самозанятых на контракте B2B налоговые обязательства выполняются самостоятельно. Однако взносы в таком случае могут быть ниже, а значит, доход выше.

На какую минималку могут рассчитывать работники в Польше

В 2025 году минимальная зарплата в Польше выросла до 4300 злотых в месяц (47 333 грн), что составляет около 3200 злотых «чистыми» (35 225 грн). Этот шаг повлиял на около 15% работников, прежде всего в розничной торговле, обслуживании и агросекторе.

Минимальная почасовая ставка также выросла и теперь составляет 27,50 злотых брутто (302 грн). Ее ежегодно пересматривают, и она предусматривает оплату сверхурочной и ночной работы по повышенному тарифу.

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