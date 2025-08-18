Албания хочет создать первое в мире министерство, которым будет руководить ИИ — Finance.ua

Албания хочет создать первое в мире министерство, которым будет руководить ИИ 18.08.2025, 01:20 — Мир

Правительство Албании рассматривает возможность расширенного использования искусственного интеллекта в государственном управлении с целью снижения уровня коррупции и повышения прозрачности.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что технология может стать ключевым инструментом для ускорения процесса интеграции страны в ЕС, в частности, путем создания первого в мире министерства, которое будет работать под управлением ИИ.

«Министр-алгоритм» против коррупции

Рама заявил, что ИИ может стать самым эффективным членом правительства, ведь оно не знает кумовства, конфликта интересов и взяток. По его словам, в будущем в Албании могут появиться не только отдельные ИИ-министры, но и целые министерства, которые будут работать по алгоритмам.

В то же время оппозиционная депутат Джорида Табаку предупреждает: если будут «программировать те же люди, которые наживались на коррупционных тендерах», ИИ только «закрепит старые схемы в цифровом виде».

В администрации Албании ИИ уже анализирует закупки, проверяет налоговые и таможенные транзакции, а также помогает выявлять незаконное строительство и плантации каннабиса через дроны и спутники.

Планируется также внедрить технологии распознавания лиц для борьбы с превышением скорости — водители будут получать цифровые предупреждения и штрафы прямо на смартфон.

Интеграция в ЕС «под управлением» ИИ

С 2024 года Албания применяет ИИ для ускорения перевода и анализа 250 тысяч страниц законодательства ЕС. Партнером в этом стала Мира Мурати, бывшая CTO OpenAI и автор ChatGPT, родившаяся в Албании.

Цель — завершить техническую часть переговоров уже к 2027 году, на два года быстрее, чем это сделала Хорватия.

Цифровое государство

Страна уже перевела 95% госуслуг онлайн через портал e-Albania, которым пользуются как граждане, так и диаспора. Электронный «виртуальный чиновник» помогает подавать налоговые декларации или получать свидетельства о рождении, сэкономив гражданам более 600 млн евро.

ИИ в Албании не только об эффективности. На саммите Европейского политического сообщества в мае гостей встречали… их «детские» версии, сгенерированные ИИ, которые приветствовали лидеров Европы на их родном языке.

Эксперты предупреждают: у страны нет достаточно специалистов, дата-центров и финансирования для масштабного запуска ИИ-систем в правительстве.

