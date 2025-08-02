Искусственный интеллект лишает людей работы: кому не стоит опасаться — Finance.ua

Искусственный интеллект лишает людей работы: кому не стоит опасаться Сегодня 11:34

Искусственный интеллект лишает людей работы: кому не стоит опасаться

Нередкие заявления от руководителей IT-компаний о массовых сокращениях могут создать впечатление, что искусственный интеллект лишает людей работы.

На самом деле всё несколько сложнее: компании, среди прочего, пытаются показать, что они ищут эффективные возможности подготовиться к масштабным изменениям, которые несёт с собой развитие ИИ. Об том пишет Еuronews

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Согласно отчёту европейского сайта объявлений о работе Indeed, количество вакансий в сфере IT сократилось на 36% за последние 5 лет. Но это связано не только с тем, что компании хотят заменить работников искусственным интеллектом.

Брендон Бернард, экономист Indeed Hiring Lab, считает, что сегодня «рынок труда в сфере технологий действительно слаб, но и другие сферы рынка „охлаждаются“ аналогичными темпами. Число объявлений о вакансиях в сфере IT на самом деле росли и падали наравне с остальной экономикой, в том числе с отраслями, которые слабо связаны с ИИ».

Впрочем, в публичных заявлениях по поводу массовых увольнений всё равно принято «сваливать ответственность» на неизбежность прихода ИИ.

Так, гендиректор Workday Карл Эшенбах, оправдывая массовые увольнения в начале этого года, отметил, что «компании по всему миру переосмысливают способы выполнения работы», с учётом «растущего спроса» на ИИ.

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Индийский технологический гигант Tata Consultancy оправдывал сокращение 12 тысяч сотрудников тем, что он готовится к внедрению ИИ «для наших клиентов и для нас самих».

По словам экспертов, массовые увольнения происходят не обязательно потому, что ИИ уже прямо сегодня готов заменить уволенных; во многих случаев сокращение штата — способ изыскать средства для внедрения ИИ: электроника, оборудование, дата-центры и электричество для их работы стоят колоссальных денег.

Брайан Хейс, аналитик Zacks Investment Research, говорит, что реструктуризация в эпоху ИИ — «обоюдоострый меч: нужно найти баланс между сохранением необходимой численности сотрудников и тем, чтобы позволить искусственному интеллекту выйти на передний план. Заменит ли искусственный интеллект некоторые из этих рабочих мест? Безусловно. Но он также создаст множество новых рабочих мест».

На что повлияет ИИ

Отчет Indeed показал, что ИИ сильнее всего влияет на рабочие места начального уровня во всех отраслях, включая маркетинг, администрацию и работу с персоналом. ИИ действительно способен взять на себя «бумажную работу».

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Технические работники, которые смогут показать, что могут «использовать искусственный интеллект и помогать компаниям внедрять инновации и создавать новые продукты и услуги, будут пользоваться большим спросом», — заключает Хейс.

С другой стороны, некоторые виды профессий оказались почти незатронутыми происходящим:

медсёстры,

медицинские работники, которые берут кровь,

специалисты по работе с опасными материалами,

маляры и бальзамировщики.

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