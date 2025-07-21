Искусственный интеллект принесет бизнесу до $450 млрд выгоды до 2028 года — Finance.ua

Искусственный интеллект принесет бизнесу до $450 млрд выгоды до 2028 года Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект принесет бизнесу до $450 млрд выгоды до 2028 года

До 2028 года искусственный интеллект может принести бизнесу до 450 миллиардов долларов выгоды — такие прогнозы приводят аналитики Capgemini research.

Основная часть этой суммы сформируется за счет повышения доходов и понижения расходов. Организации, которым удастся масштабировать ИИ-агентов, уже в ближайшие три года смогут заработать в среднем 382 миллиона долларов, тогда как компании с меньшими объемами внедрения — всего около 76 миллионов.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

В то же время уровень полноценного использования ИИ-агентов пока остается очень низким — лишь 2% компаний в мире имеют масштабные решения. В Великобритании этот показатель еще ниже, однако почти половина бизнесов (47%) активно внедряет или тестирует ИИ-агентов, а еще 19% уже используют их частично.

Подавляющее большинство руководителей (93%) уверены, что широкое использование таких решений даст компании заметное преимущество, особенно в сфере обслуживания клиентов, продаж и ІТ.

Несмотря на это, по мере перехода от пилотов к реальному внедрению уровень доверия к ИИ падает: если в прошлом году ИИ доверяли 43% компаний, то сегодня только 27%. В Великобритании показатель несколько выше (32%), но также существенно снизился по сравнению с прошлым годом (50%).

Среди основных барьеров — недостаточно мощная ІТ-инфраструктура, низкая готовность данных, нехватка экспертизы и опасения относительно конфиденциальности. Эксперты отмечают: эффективность любого ИИ напрямую зависит от качества данных, на которых он работает.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.