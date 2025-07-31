Люди без очков ИИ окажутся в невыгодном положении в будущем — Цукерберг — Finance.ua
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Люди без очков ИИ окажутся в невыгодном положении в будущем — Цукерберг

Технологии&Авто
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Люди без очков ИИ окажутся в невыгодном положении в будущем — Цукерберг
Люди без очков ИИ окажутся в невыгодном положении в будущем — Цукерберг
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг расширил свои оптимистичные идеи о том, что очки станут основным способом взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом в ближайшие годы.
Об этом пишет TechCrunch.
В ходе телефонной конференции Meta по результатам деятельности за второй квартал Цукерберг заявил инвесторам, что, по его мнению, люди без очков с искусственным интеллектом окажутся в невыгодном положении в будущем.
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«Я продолжаю считать, что очки, по сути, будут идеальным форм-фактором для искусственного интеллекта, потому что вы можете позволить искусственному интеллекту видеть то, что видите вы, в течение дня, слышать то, что вы слышите, и разговаривать с вами», — сказал Цукерберг во время телефонной конференции по результатам деятельности.
Цукерберг считает, что добавление дисплея к этим очкам откроет большую ценность, будь то более широкое голографическое поле зрения, как в случае с очками Orion AR следующего поколения от Meta, или меньший дисплей, который может поставляться в повседневных очках с искусственным интеллектом.
«Я думаю, что в будущем, если у вас не будет очков с искусственным интеллектом — или какого-либо способа взаимодействия с искусственным интеллектом — вы, вероятно, окажетесь в достаточно значительном когнитивном недостатке по сравнению с другими людьми», — добавил Цукерберг.
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Meta сосредоточилась на создании умных очков, таких как очки Ray-Ban Meta и недавно очки Oakley Meta. Эти очки позволяют пользователям слушать музыку, делать фотографии или видео и задавать вопросы Meta AI, в том числе о том, что они видят. Эти носимые устройства стали неожиданным хитом для компании, поскольку доход от продаж Ray-Ban Meta вырос более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, по данным гиганта очков EssilorLuxottica.
Но Цукерберг полагает, что с дисплеями можно сделать больше.
«Это… то, чего мы максимально добивались из Reality Labs за последние 5−10 лет — по сути, исследуя все эти разные вещи», — сказал он.
По материалам:
УНН
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