Xiaomi выпустила свои первые умные очки с ИИ: что они умеют и сколько стоят — Finance.ua

Xiaomi выпустила свои первые умные очки с ИИ: что они умеют и сколько стоят Сегодня 02:09 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустила свои первые умные очки с ИИ: что они умеют и сколько стоят

Китайская Xiaomi включилась в гонку умных очков с моделью AI Glasses. Устройство со встроенным ИИ, голосовым управлением и камерой Sony по функциональности круче Meta Ray-Ban — по крайней мере, на бумаге.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Что известно об очках Xiaomi

Очки получили квадратный дизайн оправы и корпус из прозрачного пластика — снаружи их не отличить от обычных.

Гаджет весит всего 40 грамм и позволяет общаться с ассистентом Xiao AI и распознавать объекты, получая о них ИИ-сводку с помощью камеры на 12 Мп (модуль IMX681), которая также может записывать 2К видео.

Встроенные микрофоны записывают пользовательский голос и с помощью speech-to-text передают запрос нейросети.

Также через очки можно прослушивать музыку с помощью встроенных динамиков и отвечать на звонки.

Время автономной работы составляет 8 часов, что почти вдвое больше, чем у основного конкурента — Meta Ray-Ban. Зарядка производится через порт USB Type-C — без отдельного кейса.

Xiaomi AI Glasses стали одним из самых доступных предложений на рынке смарт-очков — за модель со стандартными линзами просят 1999 юаней, $275 (~11 000 грн). Также есть продвинутые версии, где можно изменять цвет линз — за 2699 и 2999 юаней (~15 000 и 17 000 грн).

УНІАН По материалам:

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