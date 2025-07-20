ByteDance хочет выпустить собственные очки смешанной реальности: какими они будут — Finance.ua

ByteDance хочет выпустить собственные очки смешанной реальности: какими они будут
ByteDance, материнская компания TikTok, работает над новыми очками смешанной реальности.
Об этом пишет Engadget.
Какими будут очки смешанной реальности от ByteDance
Новое устройство позволит наслаивать цифровые объекты в реальный мир и может конкурировать с будущими очками от Meta.
Умные очки ByteDance будут легкими (примерно как гарнитура Bigscreen Beyond VR, весящая 107 г).
Чтобы добиться такого веса, компания планирует вынести основную вычислительную мощность в отдельный модуль, который будет соединен с очками через кабель.
Разрабатывает очки компания Pico — стартап, ранее выпустивший VR-гарнитуру Pico 4.
Pico также работает над созданием специализированных чипов для уменьшения задержки между физическими пользовательскими движениями и цифровым изображением в AR.
Ожидается, что новый продукт ByteDance будет похож на устройства, которые готовит Meta. Но пока неизвестно, когда именно новые очки ByteDance поступят в продажу.
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