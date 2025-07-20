ByteDance хочет выпустить собственные очки смешанной реальности: какими они будут — Finance.ua

ByteDance хочет выпустить собственные очки смешанной реальности: какими они будут Сегодня 04:22 — Технологии&Авто

ByteDance хочет выпустить собственные очки смешанной реальности: какими они будут

ByteDance, материнская компания TikTok, работает над новыми очками смешанной реальности.

Об этом пишет Engadget.

Какими будут очки смешанной реальности от ByteDance

Новое устройство позволит наслаивать цифровые объекты в реальный мир и может конкурировать с будущими очками от Meta.

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Умные очки ByteDance будут легкими (примерно как гарнитура Bigscreen Beyond VR, весящая 107 г).

Чтобы добиться такого веса, компания планирует вынести основную вычислительную мощность в отдельный модуль, который будет соединен с очками через кабель.

Разрабатывает очки компания Pico — стартап, ранее выпустивший VR-гарнитуру Pico 4.

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Pico также работает над созданием специализированных чипов для уменьшения задержки между физическими пользовательскими движениями и цифровым изображением в AR.

Ожидается, что новый продукт ByteDance будет похож на устройства, которые готовит Meta. Но пока неизвестно, когда именно новые очки ByteDance поступят в продажу.

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