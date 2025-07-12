Xiaomi выпустила доступные аудиоочки с автономностью до 11 дней (фото) — Finance.ua

Xiaomi выпустила доступные аудиоочки с автономностью до 11 дней (фото) 12.07.2025, 02:11 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустила доступные аудиоочки с автономностью до 11 дней (фото)

Компания Xiaomi представила на мировом рынке новые Smart Audio Glasses — умные очки с функцией Bluetooth-наушников.

Модель отличается низкой ценой, достаточной автономностью и широкими аудиовозможностями.

Читайте также Xiaomi выпустила свои первые умные очки с ИИ: что они умеют и сколько стоят

Очки Smart Audio Glasses позиционируются в качестве альтернативы Bluetooth-наушникам с открытым типом звучания.

Они снабжены ультразвуковыми динамиками SLS0820, а также алгоритмом звукового резонатора.

Это позволяет обеспечить насыщенное звучание с глубокими басами и четкими высокими частотами.

Устройство также поддерживает алгоритмы шумоподавления для улучшения качества голоса во время вызовов.

Заявленная автономность — до 11 дней в режиме ожидания, до 10 часов в режиме прослушивания музыки и до 7 часов в режиме телефонных разговоров.

Читайте также Стало известно, когда появятся умные очки от Apple

Общее время использования очков составляет около 24 часов.

Зарядка осуществляется с помощью магнитного кабеля, похожего на используемые в умных часах. Время полной зарядки — 2 часа.

Среди конструктивных преимуществ — съемная шарнирная система, позволяющая менять оправу, сенсорное управление, регулируемые носовые упоры и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.

Также предусмотрена функция защиты от утечки звука, улучшающая конфиденциальность использования в публичных местах.

Очки работают со смартфонами на базе Android 10 или iOS 13 и выше. На AliExpress цена устройства около $87.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.