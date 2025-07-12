Xiaomi выпустила доступные аудиоочки с автономностью до 11 дней (фото) — Finance.ua

Xiaomi выпустила доступные аудиоочки с автономностью до 11 дней (фото)
Компания Xiaomi представила на мировом рынке новые Smart Audio Glasses — умные очки с функцией Bluetooth-наушников.
Модель отличается низкой ценой, достаточной автономностью и широкими аудиовозможностями.
Очки Smart Audio Glasses позиционируются в качестве альтернативы Bluetooth-наушникам с открытым типом звучания.
Они снабжены ультразвуковыми динамиками SLS0820, а также алгоритмом звукового резонатора.
Это позволяет обеспечить насыщенное звучание с глубокими басами и четкими высокими частотами.
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Устройство также поддерживает алгоритмы шумоподавления для улучшения качества голоса во время вызовов.
Заявленная автономность — до 11 дней в режиме ожидания, до 10 часов в режиме прослушивания музыки и до 7 часов в режиме телефонных разговоров.
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Общее время использования очков составляет около 24 часов.
Зарядка осуществляется с помощью магнитного кабеля, похожего на используемые в умных часах. Время полной зарядки — 2 часа.
Среди конструктивных преимуществ — съемная шарнирная система, позволяющая менять оправу, сенсорное управление, регулируемые носовые упоры и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.
Также предусмотрена функция защиты от утечки звука, улучшающая конфиденциальность использования в публичных местах.
Очки работают со смартфонами на базе Android 10 или iOS 13 и выше. На AliExpress цена устройства около $87.
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