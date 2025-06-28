Meta вместе с Oakley выпускает ИИ-очки за $399 с возможностью записи видео в формате 3K (видео) — Finance.ua

Meta вместе с Oakley выпускает ИИ-очки за $399 с возможностью записи видео в формате 3K (видео) Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

Meta вместе с Oakley выпускает ИИ-очки за $399 с возможностью записи видео в формате 3K (видео)

Компания Meta Platforms Inc. совместно с Oakley выпустила следующее поколение очков с искусственным интеллектом Performance AI, которые являются первым продуктом для спортсменов и болельщиков и включают в себя улучшенную функцию видеозаписи.

Об этом сообщили в блоге техногиганта.

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Благодаря встроенной камере, открытым динамикам, уровню водонепроницаемости IPX4 и многим другим функциям Oakley Meta HSTN является следующим поколением очков с искусственным интеллектом.

Очки позволяют снимать видео полностью без рук с помощью встроенной камеры.

Также можно слушать любимый плейлист или подкасты благодаря мощным открытым динамикам, бесшовно интегрированным в оправу.

Устройство имеет камеру с более высоким разрешением, пользователи могут записывать видео в формате Ultra HD (3K).

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Полностью заряженные очки могут работать до восьми часов при обычном использовании и до 19 часов в режиме ожидания.

Также в очки встроен персональный ИИ-помощник, который может дать ответы на ряд вопросов.

Очки Oakley Meta — это новая линейка продукции, объединяющая фирменный дизайн Oakley DNA с технологиями Meta, чтобы дать «глубже понимание физических возможностей и помочь поделиться своими величайшими победами».

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Ограниченная серия Oakley Meta HSTN будет доступна для предварительного заказа с 11 июля по цене $499, а остальная часть коллекция, начиная с $399, поступит в продажу этим летом.

Очки будут доступны в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании.

Компания также работает над тем, чтобы вывести очки на рынки Мексики, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов в конце этого года.

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