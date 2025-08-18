Молдова может опередить Украину на пути к членству в ЕС Politico — Finance.ua

Молдова может опередить Украину на пути к членству в ЕС Politico
Европейский Союз рассматривает возможность открытия для Молдовы первого переговорного кластера, который даст Кишиневу существенный шаг вперед на пути к вступлению в блок.
Об этом сообщает Politico.
По сценарию, рассматриваемому европейскими чиновниками, страны ЕС могут открыть для Молдовы первый «переговорный кластер» — ключевой юридический шаг на пути к членству — в начале сентября после заседания министров ЕС.
Такой шаг даст мощный электоральный импульс президенту Мае Санду, чья партия проводит кампанию на проевропейской платформе и сталкивается с решительными усилиями россии, направленными на то, чтобы склонить голоса в пользу москвы.
«Нужно найти способ открыть первый кластер. Это пошлет сигнал России и опровергнет их тезис об отсутствии прогресса на пути к членству в ЕС», — отметил европейский депутат Сигфрид Мурезан.
Однако продвижение Молдовы без одновременного движения Украины может вызвать неверную реакцию у Киева, чья попытка вступления в ЕС шла синхронно с Молдовой с начала 2023 года.
Есть риск подать украинцам неверный сигнал. В ходе обсуждения будущего мира в Аляске перспектива членства Украины в ЕС должна оставаться максимально сильной", — отметил один из украинских дипломатов.
Обе страны провели масштабные реформы для присоединения к ЕС и выполнили все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера, по словам представителя Европейской Комиссии. Проблема состоит в том, что заявку Украины блокирует Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан оказал сопротивление вступлению Киева в ЕС одним из главных пунктов собственной кампании по переизбранию.
Таким образом, хотя Молдова может получить одобрение всех 27 государств-членов для открытия переговорного кластера на неформальном заседании Совета по общим делам 1 сентября, Украина вряд ли получит единодушную поддержку.
В ЕС рассматривают альтернативные шаги для Украины: предоставление доступа к программе Horizon Europe или студенческому обмену Erasmus.
«Есть много способов приблизить Украину к Европе вне формальной процедуры переговоров», — отметил дипломат ЕС.
При этом ситуация может быстро измениться из-за встречи Дональда Трампа и владимира путина на Аляске. Если лидеры договорятся, что членство Украины в ЕС является ключевым элементом соглашения, Трамп может повлиять на Орбана, чтобы тот снял блокировку.
