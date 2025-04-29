ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству — Finance.ua

ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству Сегодня 16:28

ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству

Европейский Союз может отделить процесс вступления Республики Молдова от Украины из-за того, что Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на интервью Кос Europa Libera Moldova

По словам еврокомиссара, она «не может исключить обособления» двух стран на пути к членству в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе должны принять несколько решений по расширению.

Прямая речь Кос: «Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первого кластера Молдовой».

Она напомнила, что только Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС.

Издание отмечает, что Молдова и Украина до сих пор вместе продвигались в процессе вступления в ЕС, и их рассматривали как тандем.

В прошлом году 27 государств-членов ЕС дали зеленый свет к началу переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатками. Однако ни один раздел переговоров еще не открыт.

Переговоры с Украиной заблокировала Венгрия, создав ряд препятствий, в частности требуя расширенных прав для венгерского меньшинства.

Кос считает, что существует даже возможность, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата, в 2029 году.

Она отметила: если у ЕС нет ни одного нового государства-члена во время текущего мандата Европейской комиссии, это будет считаться «провалом».

«Молдова действительно образцовый ученик во всей группе. Они действительно чувствуют этот исторический момент», — сказала еврокомиссар.

Она также выразила сожаление по поводу того, что Венгрия политизирует процесс вступления Украины.

«Украина сделала достаточно, я могу сказать это по собственному опыту, поскольку способствовала диалогу между Венгрией и Украиной», — отметила Кос.

Она добавила, что Венгрия выдвинула много пунктов для переговоров, и Украина готова выполнить их все, но «для Венгрии этого недостаточно».

Будапешт в это время организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС — и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Економічна Правда По материалам:

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