День финансов: рынок труда, перспективы работы бизнеса, стоимость зарядки электромобиля

Пятница, 6 ноября. Что известно о повышении зарплат военных в 2027 году, какую сумму США так и не предоставили Украине и как не потерять сбережения.

Перспективы работы бизнеса

Каждый час простоя предприятий из-за воздушной тревоги стоит экономике около $45 млн. В октябре воздушные тревоги в Киеве продолжались 58 часов в дневное время — третий самый высокий показатель с начала войны. В октябре 2026 года сезонно скорректированный индекс ожиданий деловой активности ухудшился до 45,8 — самого низкого показателя с июня-июля 2024 года.

💼 В то же время, украинский бизнес все чаще работает не только на внутреннем рынке: компании открывают юридические лица за рубежом, переносят часть операций, нанимают работников в других странах или рассматривают возможность полной релокации.

В новой статье расскажем, какую налоговую нагрузку имеет бизнес в Европе, какие основные налоги и взносы он платит и какие дополнительные расходы следует учитывать при ведении компании:

Зарплаты украинцев в 2026—2028 годах

По прогнозу Национального банка Украины, в 2026 году номинальные зарплаты увеличатся на 21,4%, а реальные, то есть с учетом инфляции, на 11,4%. В 2027—2028 годах темпы роста реальных доходов замедлятся до 4−5% в год.

Также в прогнозе НБУ предполагается, что чистый отток населения в 2026—2027 годах составит около 0,2 млн человек ежегодно.

Специалисты госсектора массово планируют менять работу

Результаты исследования Grc.ua показывают , что 93% опытных социальных специалистов госсектора и неправительственных организаций планируют сменить работу. При поиске новой работы специалисты ориентируются на базовые потребности стабильности: 85,7% обращают внимание на размер зарплаты, 78,6% - на официальное трудоустройство, а 50% - на здоровые отношения в коллективе.

Поддержка энергетики Украины

Европейский Союз предусмотрел около 1 млрд евро на зимнюю поддержку энергетического сектора Украины. Помощь охватывает широкий спектр направлений, в частности, поддержку ликвидности ключевых энергетических предприятий, таких как «Укрэнерго», а также содействие закупке газа.

Со своей стороны, правительство Германии подтвердило выделение €44,7 млн ​​в поддержку новых проектов возобновляемой энергетики в Украине.

Как заявил Владимир Зеленский, Украина должна добиваться от США возобновления помощи на $16 млрд, которую ранее остановили, а также работать над привлечением дополнительной поддержки.

Зарплаты военных в 2027 году

Рада поддержала проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении. При рассмотрении документа депутаты также проголосовали за бюджетные предложения, среди которых была поправка № 1279 о повышении денежного довольствия военнослужащих. Однако окончательное решение о размере зарплаты военных в 2027 году и проценте повышения зависит от Кабинета министров.

Отметим, что военнослужащие, воспитывающие и содержащие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут перевестись в воинские части по месту жительства детей или в ближайшую возможную местность.

Компенсация за поврежденное и уничтоженное жилье

Министерство юстиции Украины объяснило , какие механизмы возмещения ущерба, нанесенного войной, доступны пострадавшим и как подать заявления для получения компенсации. В частности, государственный механизм дает возможность получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье по установленным условиям, тогда как международный направлен на учет заявлений и доказательств различных видов убытков, потерь и ущерба для их дальнейшего рассмотрения и определения компенсаций.

Стоимость зарядки электромобиля

Проехать 100 км на электромобиле можно примерно за 39 грн, если заряжать его дома ночью по двухзонному тарифу. На быстрой публичной станции такое же расстояние обойдется около 396 грн. Институт исследований авторынка сравнил цены на домашнюю и публичную зарядку и объяснил, от чего зависят расходы владельцев электрокаров.

Сертифицированные риелторы

В Украине насчитывается 1252 риелтора с действительными сертификатами. Больше всего таких специалистов работают в Киеве и Киевской области. В то же время в Украине зарегистрировано 77 060 ФЛП с КВЭДом в сфере операций с недвижимостью.

Финансовая подушка

Военные риски, рост цен и непредсказуемые расходы заставляют украинцев внимательнее относиться к собственным сбережениям. Чтобы иметь финансовую опору в сложные моменты, важно не только регулярно откладывать деньги, но и позаботиться об их доступности и безопасном хранении. Есть несколько практических шагов , которые помогут организовать личные финансы и снизить риск потери накоплений.

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