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Зеленський назвав суму допомоги, яку США так і не надали Україні

Казна та Політика
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Зеленський закликав США відновити допомогу Україні
Зеленський закликав США відновити допомогу Україні
Україна має домагатися від США відновлення допомоги на $16 млрд, яку раніше зупинили, а також працювати над залученням додаткової підтримки. Для цього Києву необхідно налагодити діалог із новою політичною конфігурацією у Вашингтоні та консолідувати двопартійну підтримку.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю національному телемарафону «Єдині новини», передає «Інтерфакс-Україна».
«Зараз у нас можуть зрости шанси на отримання додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки. В України немає іншого виходу, крім як посилювати себе. Допоки йде війна як мінімум. І тому треба працювати над пакетом від Сполучених Штатів Америки. Треба піднімати питання про те, що з минулих домовленостей і рішень 16 мільярдів були зупинені й не надані Україні. Ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися», — сказав Зеленський.

Україна працює над гарантіями безпеки перед переговорами в ОАЕ

Президент також наголосив на необхідності швидко об’єднати двопартійну підтримку України у Вашингтоні з урахуванням перерозподілу політичних сил після виборів у США.
Окремо Зеленський прокоментував зустріч у Брюсселі за участю представників Європейського Союзу, НАТО та США, під час якої обговорювали гарантії безпеки для України.
За його словами, підсумковий документ має містити чіткий перелік конкретних заходів, засобів і термінів реагування партнерів у разі повторної російської агресії.
Нинішні консультації мають підготувати відповіді на питання, які можуть виникнути під час переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах 10−11 листопада.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
БюджетФінансова допомогаСШАЗеленський
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