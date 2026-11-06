Фінкомітет рекомендував продовжити 50% податок на прибуток банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15262. Документ передбачає збереження підвищеної ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році.

Про це повідомив народний депутат, голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

«Пропонуємо продовжити на 2027 рік підвищену ставку податку на прибуток банків — 50%, зі збереженням заборони зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років», — повідомив Гетманцев.

Скільки додаткових коштів отримає бюджет

За словами Гетманцева, продовження дії підвищеної ставки податку має забезпечити державному бюджету додаткові 38,5 млрд грн. Ці надходження вже закладені в проєкті бюджету на 2027 рік.

«Вони потрібні для фінансування оборони та забезпечення війська. Поки триває війна, держава має мобілізувати внутрішні ресурси для захисту країни», — наголосив нардеп.

Гетманцев також пояснив, що значну частину процентних доходів банки отримують від ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ з низьким кредитним ризиком. Тому частина прибутків фінансових установ від державних інструментів має повертатися до бюджету у вигляді податків і спрямовуватися на фінансування оборони.

Водночас голова комітету наголосив, що навіть за чинної ставки податку на прибуток у розмірі 50% банки зберігають високу прибутковість.

Чи вистачить банкам капіталу для кредитування економіки

Банківська система має достатній запас міцності. За оцінкою НБУ, банки, на які припадає переважна більшість активів сектору, здатні кредитувати економіку й виконувати свої зобов’язання навіть за тривалої кризи.

«З повагою ставлюся до роботи банків, які навіть у складних умовах забезпечують платежі, зберігають кошти громадян і кредитують бізнес. Але коли українці підтримують військо зі своїх зарплат, а підприємці працюють попри руйнування і втрати, сектор із багатомільярдними прибутками також має взяти на себе відповідну частку спільних витрат», — підсумував депутат.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік.