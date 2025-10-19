0 800 307 555
В Париже ограбили музей Лувр: похищены драгоценности Наполеона

Мир
Сегодня в Париже ограбили Лувр. Это произошло во время открытия музея. Пока он полностью закрыт для посещений.
Об этом заявила министерша культуры Франции Рашида Дати.
«Я нахожусь на месте вместе с музеем и полицейскими нарядами. Продолжается расследование», — добавила она.

Что похитили грабители из Лувра

Сообщается, что воры разбили окна в музее и похитили драгоценности Наполеона и его супруги: бусы, брошь, тиару и другие украшения.
Отмечается, что знаменитый бриллиант «Регент», самый большой в коллекции, весом более 140 каратов, не был похищен.
Как сообщает Le Parisien, преступники, получившие доступ к зданию на набережной Сены, где ведутся ремонтные работы, «использовали грузовой лифт, чтобы добраться прямо до нужного помещения в галерее Аполлона».
После чего, разбив окна, двое мужчин, под наблюдением сообщника, предположительно похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.
На сайте музея пока уточнено, что сегодня музей будет закрыт «по исключительным причинам». Дополнительные подробности в Лувре не уточнили.
По материалам:
РБК-Україна
