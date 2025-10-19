В Париже ограбили музей Лувр: похищены драгоценности Наполеона Сегодня 14:05 — Мир

Сегодня в Париже ограбили Лувр. Это произошло во время открытия музея. Пока он полностью закрыт для посещений.

Об этом заявила министерша культуры Франции Рашида Дати.

«Я нахожусь на месте вместе с музеем и полицейскими нарядами. Продолжается расследование», — добавила она.

Что похитили грабители из Лувра

Сообщается, что воры разбили окна в музее и похитили драгоценности Наполеона и его супруги: бусы, брошь, тиару и другие украшения.

Отмечается, что знаменитый бриллиант «Регент», самый большой в коллекции, весом более 140 каратов, не был похищен.

Как сообщает Le Parisien, преступники, получившие доступ к зданию на набережной Сены, где ведутся ремонтные работы, «использовали грузовой лифт, чтобы добраться прямо до нужного помещения в галерее Аполлона».

После чего, разбив окна, двое мужчин, под наблюдением сообщника, предположительно похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.

На сайте музея пока уточнено, что сегодня музей будет закрыт «по исключительным причинам». Дополнительные подробности в Лувре не уточнили.

