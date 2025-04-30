Стефанишина отреагировала на заявления в ЕС о возможном обособлении вступления Молдовы и Украины — Finance.ua

Стефанишина отреагировала на заявления в ЕС о возможном обособлении вступления Молдовы и Украины Сегодня 11:39

Стефанишина отреагировала на заявления в ЕС о возможном обособлении вступления Молдовы и Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина считает неконструктивными заявления об открытии переговоров о вступлении в ЕС только с Молдовой во время консультаций Украины с Венгрией.

Об этом она сказала в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что находится с визитом в Будапеште для консультаций по правам национальных сообществ.

«Это непростой диалог, однако Украина настроена найти решения, позволяющие разблокировать процесс переговоров. Поэтому считаю заявления о возможности принятия решения по Молдове (без Украины) во время моего визита в Будапешт неконструктивными», — сказала Стефанишина.

Также вице-премьер сообщила, что 1 мая у нее запланирован телефонный разговор с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Мартой Кос, где она, в частности, планирует поднять упомянутый вопрос.

Ранее еврокомиссар рассказала, что Европейский Союз рассматривает возможность продолжить процесс вступления для Молдовы, отделив ее от Украины. Все потому, что усилия Украины по евроинтеграции блокирует Венгрия.

Вступление Украины в ЕС

Молдова и Украина практически одновременно начали процесс вступления в ЕС и до сих пор делали шаги на этом пути параллельно. 27 государств-членов ЕС дали зеленый свет для начала переговоров с обеими странами-кандидатами.

Венгрия блокирует переговоры с Украиной, выдвинув ряд требований, таких как усиление прав венгерского меньшинства. Будапешт может односторонне блокировать решения по расширению ЕС, поскольку они требуют единогласия.

hromadske По материалам:

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