ТОП-20 самых счастливых городов мира

Мир
69
Самым счастливым городом мира в 2025 году является Абу-Даби. Столица Эмиратов получила самые высокие оценки — более 90% - по всем показателям.
Об этом свидетельствует опрос Time Out, участие в котором приняли 18 тысяч жителей разных городов. Их спрашивали о культуре, ночной жизни, еде, удобстве для пешеходов, доступности и качестве жизни, а также — о самом счастье.
Показатель счастья базировался на проценте положительных ответов на пять утверждений:
  • мой город делает меня счастливым;
  • я чувствую себя счастливее в своем городе, чем в других местах, где я бывал или жил;
  • люди в моем городе кажутся счастливыми;
  • я обретаю радость в повседневных впечатлениях, которые предлагает мой город;
  • ощущение счастья в моем городе в последнее время значительно выросло.

Где живут самые счастливые люди

На втором месте оказался Медельин, Колумбия. Его местные жители чаще всего заявляли, что обретают радость в повседневной жизни (97% согласились с этим утверждением).
По словам местных жителей, это самый зеленый город в мире, а также он занял третье место в рейтинге лучших городов для гурманов.
Кейптаун, который в Южной Африке, занял третье место. Этот город может похвастаться пляжами, впечатляющим искусством и культурой. Его гастрономическая сцена тоже довольно разнообразна.

ТОП-20 самых счастливых городов мира в 2025 году:

  1. Абу-Даби, ОАЭ
  2. Медельин, Колумбия
  3. Кейптаун, Южная Африка
  4. Мехико, Мексика
  5. Мумбаи, Индия
  6. Пекин, Китай
  7. Шанхай, Китай
  8. Чикаго, США
  9. Севилья, Испания
  10. Мельбурн, Австралия
  11. Брайтон, Великобритания
  12. Порту, Португалия
  13. Сидней, Австралия
  14. Чиангмай, Таиланд
  15. Марракеш, Марокко
  16. Дубай, ОАЭ
  17. Ханой, Вьетнам
  18. Джакарта, Индонезия
  19. Валенсия, Испания
  20. Глазго, Великобритания.
