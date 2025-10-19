ТОП-20 самых счастливых городов мира
Самым счастливым городом мира в 2025 году является Абу-Даби. Столица Эмиратов получила самые высокие оценки — более 90% - по всем показателям.
Об этом свидетельствует опрос Time Out, участие в котором приняли 18 тысяч жителей разных городов. Их спрашивали о культуре, ночной жизни, еде, удобстве для пешеходов, доступности и качестве жизни, а также — о самом счастье.
Показатель счастья базировался на проценте положительных ответов на пять утверждений:
- мой город делает меня счастливым;
- я чувствую себя счастливее в своем городе, чем в других местах, где я бывал или жил;
- люди в моем городе кажутся счастливыми;
- я обретаю радость в повседневных впечатлениях, которые предлагает мой город;
- ощущение счастья в моем городе в последнее время значительно выросло.
Где живут самые счастливые люди
На втором месте оказался Медельин, Колумбия. Его местные жители чаще всего заявляли, что обретают радость в повседневной жизни (97% согласились с этим утверждением).
По словам местных жителей, это самый зеленый город в мире, а также он занял третье место в рейтинге лучших городов для гурманов.
Кейптаун, который в Южной Африке, занял третье место. Этот город может похвастаться пляжами, впечатляющим искусством и культурой. Его гастрономическая сцена тоже довольно разнообразна.
ТОП-20 самых счастливых городов мира в 2025 году:
- Абу-Даби, ОАЭ
- Медельин, Колумбия
- Кейптаун, Южная Африка
- Мехико, Мексика
- Мумбаи, Индия
- Пекин, Китай
- Шанхай, Китай
- Чикаго, США
- Севилья, Испания
- Мельбурн, Австралия
- Брайтон, Великобритания
- Порту, Португалия
- Сидней, Австралия
- Чиангмай, Таиланд
- Марракеш, Марокко
- Дубай, ОАЭ
- Ханой, Вьетнам
- Джакарта, Индонезия
- Валенсия, Испания
- Глазго, Великобритания.
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-20 самых счастливых городов мира
В Париже ограбили музей Лувр: похищены драгоценности Наполеона
ТОП-5 бюджетных мест для путешествий миллениалов
Количество украинцев с временной защитой в ЕС растет: где больше всего беженцев
Какую страну назвали лучшей для цифровых кочевников в 2025 году
Пенсионные накопления в смартфоне: в каких странах это уже работает